Особенности избирательной кампании в Бразилии: фейки вместо дебатов

Нынешняя предвыборная кампания в Бразилии зависит от того, кто из кандидатов и как использует соцсети. Фейковые новости становятся одним из инструментов борьбы за президентский пост.
28 октября в Бразилии пройдет второй тур президентских выборов. В нем примут участие два кандидата: ультраправый Жаир Болсонару, набравший в ходе первого тура 46,62 процента голосов, и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, набравший 28,99 процента. Борьбу за голоса избирателей кандидаты на пост президента активно ведут в социальных сетях. В этой связи даже существуют опасения, что распространение фейковых новостей может повлиять на окончательный результат голосования. Эксперты признают, что кандидат Болсонару использует социальные сети и мессенджеры как инструмент влияния на общественное мнение.
Болсонару должен удалить часть публикаций в соцсетях
Так, 15 октября Высший избирательный суд Бразилии принял решение, согласно которому Жаир Болсонару должен удалить со своей страницы в Facebook и канала в YouTube 6 публикаций. Все они направлены против его соперника во втором туре президентских выборов, Аддада. В одном из постов утверждалось, что находясь на посту министра образования в 2005-2012 году, Аддад якобы пытался с помощью специальных брошюр изменить ориентацию 6-летних детей на гомосексуальную. Эта информация оказалось ложной.
Но слухи о том, что Аддад хочет легализовать педофилию и инцест, продолжают будоражить бразильское общество и влияют на рейтинг кандидата в президенты. Как утверждает бразильский журналист Кеннеди Аленкар, причиной тому является информационная война в соцсетях и огромный поток фейковых новостей. Болсонару же в ходе своей предвыборной кампании использовал гомофобную и расистскую предвыборную риторику, а также выступал за возвращение смертной казни. На его страницу в Facebook подписаны несколько миллионов человек.
Борьба против фейковых новостей
Еще до нынешних президентских выборов Высший избирательный суд Бразилии заявил о том, что будет жестко бороться против фейковых новостей. Судья Луиз Фукс грозил снимать кандидатов с предвыборной гонки, если они будут использовать этот метод в борьбе за голоса избирателей. Но уже вечером после первого тура голосования сторонники Болсонару распространили фейк о якобы допущенных в ходе голосования манипуляциях. 15 октября, как сообщили бразильские СМИ, Фукс объявил о том, что суд не справился с поставленной задачей. Сменившая Фукса Роза Вебер пытается добиться от обоих кандидатов объяснений и запретить им распространять фейковые новости.
"Мне было ясно, что суд абсолютно не был готов к такой ситуации", - говорит DW социолог Марко Рюдигер, директор аналитического центра DAPP. Он предупреждал о подобном сценарии давно, но никто не воспринял это всерьез. "Нельзя сказать, что они об этом не знали. Я думаю, что в суде просто не хотели думать о том, какой масштаб это может иметь и какое влияние оказать на весь процесс", - рассуждает социолог. На фоне целого потока публикаций, содержащих ложную информацию, прокуратура начала расследование. "Согласно закону о выборах, в Бразилии запрещено распространять в интернете негативную информацию о кандидатах", - заявил местным СМИ прокурор Умберто Медейрос. По его мнению, распространение фейковых новостей превратилось в целую индустрию.
В свою очередь, аналитики центра DAPP указывают на массовое использование ботов, чьи следы частично ведут в Венесуэлу и Россию. "Бразилия превратилась в поле битвы, где столкнулись различные идеологии - как правого, так и левого политического толка", - говорит Марко Рюдигер. По его мнению, единственным способом борьбы против потока фейковых новостей может стать расследование финансовых связей между избирательными комитетами и теми, кто производит эти новости. В Бразилии те пользователи соцсетей, которые распространяют фейковые новости, не могут подвергаться за это какому-либо наказанию. Они всегда могут использовать в качестве аргумента в свою защиту право свободно выражать собственное мнение и настаивать на том, что делают это без злого умысла.
Нечестная борьба в соцсетях
Cоцсети Facebook, YouTube, Twitter, а также мессенджер WhatsApp стали тем оружием, которое влияет на общественное мнение. Через WhatsApp можно мобилизовать своих сторонников и обеспечить их пропагандистскими материалами, говорит Рюдигер. "Когда эта информация попадает в соцсети Facebook, YouTube,Twitter, она обретает гораздо большие масштабы, потому что шире и быстрее распространяется", - объясняет социолог. Сторонники ультраправого Болсонару с самого начала активнее использовали социальные сети. Болсонару поддерживали сотни групп в WhatsApp. Как показали исследования, фейки особенно активно распространялись через эти закрытые группы. Пока неизвестно, были ли они организованы спонтанно добровольцами-активистами или же кто-то создавал группы преднамеренно и профессионально.
Сейчас Болсонару своими провокационными постами и твитами пытается составить конкуренцию своему политическому кумиру - президенту США Дональду Трампу. Но поскольку у него нет финансовых ресурсов и времени в эфире для избирательной кампании, он проводит ее в соцсетях. И пока делает это весьма успешно, завоевывая голоса избирателей на таких темах, как безработица, борьба с коррупцией и безопасность.
Кто поддерживает Болсонару в соцсетях
А что другие кандидаты, в частности основной соперник Болсонару? "Другие сначала проспали, а потом не смогли правильно поставить работу", - говорит Марко Рюдигер. Он подчеркивает, что другие кандидаты в целом переоценили влияние телевизионных дебатов, а интернет отодвинули на второй план. Согласно исследованию DAAP, именно сторонники Болсонару распространяют больше всего дезинформации и фейковых новостей.
Кроме того, у него есть группы, которые специализируются на том, чтобы защищать Болсонару от любых нападок в Сети. Ничего подобного нет у его соперника. Однако, несмотря на это, и сам Болсонару уже становился жертвой фейковых новостей, когда его обвинили в педофилии. "В этой борьбе нет невинных ангелов. Фейки используют как левые, так и правые. Просто одни делают это более результативно и агрессивно, чем другие", - поясняет Рюдигер.
Традиционные медиа придерживаются принципа проверки фактов. Но, несмотря на это, доверие к СМИ в Бразилии тоже в значительной степени подорвано. Кроме того для многих бразильцев такой поток информации является новой ситуацией, в которой они пока не научились ориентироваться. "Люди должны учиться пользоваться разными источниками, сравнивать полученную из них информацию. К сожалению, этого не происходит, потому что им это неудобно или потому, что они недостаточно образованы, чтобы критически относиться ко всему услышанному", - считает социолог Рюдигер.
В результате, общество все сильнее раскалывается на два лагеря. И все больше растет всеобщее недоверие. "Сторонники двух кандидатов с ненавистью обзывают друг друга "фашистами" и "коммунистами". Дебаты по существу уже давно невозможны. С обеих сторон было сделано все для того, чтобы вызвать обоюдную ненависть. Поэтому следующее правительство будет иметь дело с максимально поляризованным обществом", - к такому выводу приходит социолог Марко Рюдигер.
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