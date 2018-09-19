Особенности бюджета РФ: на что потратят нефтяную выручку-2018

Доходы федерального бюджета России по итогам 2018 года превысят расходы. Профицит будет достигнут впервые с 2011 года. Как заявили DW в пресс-службе министерства финансов РФ, ожидается, что профицит будет на уровне 2 процентов ВВП. Уже на сегодняшний день он составляет почти 2 трлн рублей. Все дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Как они будут распределены, выясняла DW.

Профицит достигнут благодаря подорожавшей нефти

По состоянию на 1 сентября 2018 года профицит федерального бюджета России составил 1,988 трлн рублей. Такие данные следуют из отчета Казначейства РФ об исполнении бюджета. Доходы за восемь месяцев превысили 12 трлн рублей, расходы - 10 трлн. К осени прошлого года в России также складывался профицит (более 400 млрд рублей), однако к концу декабря бюджет все же оказался в дефиците (на 1,4 трлн рублей). Тем не менее повторение этого сценария маловероятно - по заверениям властей и экспертов, год несомненно будет завершен "в плюсе". Причиной тому - благоприятная для этого конъюнктура.

Добыча нефти

С начала года цена российской нефти Urals выросла примерно на 40 процентов. По сообщению Минфина РФ, в период с 15 августа по 14 сентября 2018 текущего года средняя цена этой марки составила 74,45 доллара за баррель. Экспортная выручка российских нефтегазовых компаний выросла в этом году и благодаря росту курса доллара (падение рубля по отношению к американской валюте с начала января составило почти 20 процентов). Федеральный бюджет 2018 года верстался из расчетов, что цена нефти составит 40 долларов за баррель. Все доходы, получаемые сверх этой точки, согласно бюджетному правилу, направляются в Фонд национального благосостояния.

Что представляет собой Фонд национального благосостояния

ФНБ, как и Резервный фонд, является преемником созданного в "тучные" нулевые Стабилизационного фонда. В конце прошлого года Резервный фонд был полностью потрачен (за счет него покрывался бюджетный дефицит). Объемы ФНБ составляли к началу 2018 года 3,8 трлн рублей, а к 1 сентября - более 5 трлн. Фонд пополняется как за счет дополнительных нефтегазовых доходов, так и за счет доходов от управления находящимися в нем средствами. Они размещаются в валюте, различных ценных бумагах, долговых обязательствах, на счетах ЦБ РФ и в паях инвестфондов.

Правительство должно предоставлять отчеты об использовании и управлении средствами ФНБ в парламент, однако досконально структура Фонда остается "непрозрачной и полностью не раскрывается", заявил DW директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Юрий Данилов: "Если верить данным Минфина, доля долларов, учитываемых на счетах в Банке России, в общем объеме ФНБ в июне-августе 2018 года составила 29 процентов". Другая часть ФНБ (кроме валют на счетах в ЦБ) - "разрешенные активы". Эту часть, по его словам, в экспертном сообществе "принято определять как "неликвидную", избегая других, более конкретных негативных характеристик".

На что тратились средства ФНБ

В качестве главных задач Фонда изначально было определено обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан и сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Однако, как говорит Данилов, "эти цели практически не находят отражения в реальной деятельности по размещению средств Фонда". Действительно, в ходе кризиса 2008-009 годов часть ФНБ была потрачена на антикризисную помощь банкам. Другая часть была инвестирована в долгосрочные инфраструктурные проекты, в частности, строительство атомной станции в Финляндии, модернизацию Транссиба и БАМа.

Российские рубли

Были и совсем провальные инвестиции. Так, еще в 2013 году было решено включить Украину в список наиболее надежных эмитентов суверенных облигаций с правом инвестирования в последние средств ФНБ. "После этого за счет средств ФНБ были куплены украинские еврооблигации на сумму 3 млрд долларов. Обязательства по ним исполнены не были, в настоящее время проходят судебные разбирательства, по итогам которых Россия с большой вероятностью потеряет эти средства", - сообщил Данилов. По его предположению, "это была завуалированная предоплата тогдашнему украинскому руководству за отказ от более тесной интеграции Украины с ЕС".

На что могут быть потрачены новые поступления Фонда

В Минфине не говорят о том, на что конкретно будут потрачены поступления в Фонд от 2018 года, однако, как заявили DW в пресс-службе ведомства, "принципы бюджетного правила сохранятся и в дальнейшем, также будут развиваться принципы проектного финансирования в связи с реализацией национальных проектов". "Национальные проекты - это будет святое. Как в свое время Олимпиада или ЧМ-2018", - говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Он не исключает того, что часть средств ФНБ может быть так или иначе использована на исполнение новых майских указов президента. "Хотя в концепцию Фонда это и не ложится, чиновникам так будет удобнее - деньги пойдут не напрямую из бюджета, что потребовало бы дополнительных согласований", - отмечает Николаев. По его мнению, ФНБ в принципе не соответствует своему названию, превратившись в бюджетный "загашник".

Еще ряд направлений расходования средств ФНБ, по сведениям "Интерфакса", предложил на днях в письме Владимиру Путину глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его замыслу, после того, как в 2019 году размер Фонда достигнет 7 процентов ВВП, его средства можно будет направлять на кредитование покупателей российской продукции за границей, а также на финансовую помощь создаваемым за рубежом российским производствам. "По сути, Фонд не предназначен для таких проектов", - считает Николаев.

Фонд отдельно - благосостояние граждан отдельно

Эксперты сходятся в том, что макроэкономические успехи этого года, вылившиеся в рост размеров Фонда национального благосостояния, никак не отразятся на благосостоянии граждан России. "Прирост реальных денежных доходов в этом году, в отличие от предыдущих четырех лет, возможно, и будет, но это будет связано не с активным пополнением ФНБ, а с президентскими выборами и накачкой зарплатами бюджетников", - говорит Игорь Николаев. "Никакого положительного экономического эффекта в отношении рядовых граждан России новые вложения в ФНБ иметь не будут", - соглашается Юрий Данилов.

В четверг, 20 сентября, правительство будет рассматривать проект бюджета на 2019-2021 годы. Ранее сообщалось, что на предстоящие три года также прогнозируется профицит. Как заявил в начале сентября премьер Дмитрий Медведев, главным в бюджетной политике остается "повышение уровня жизни и реальных доходов граждан", что потребует "серьезных ресурсов". До 1 октября документ должен быть направлен в Госдуму.

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