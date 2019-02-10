 Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Габуния отстранен от эфира на 2 месяца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2019

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Мир

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Габуния отстранен от эфира на 2 месяца

Нецензурные оскорбления в адрес Путина привели к отстранению телеведущего "Рустави 2". Ряд грузинских политиков, включая Михаила Саакашвили, назвали монолог Георгия Габуния "неуместной и безвкусной выходкой".

Протесты возле телеканала Рустави 2 в Тбилиси

Протесты возле телеканала "Рустави 2" в Тбилиси

Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил телеведущего Георгия Габуния на два месяца от ведения эфиров, в том числе и от его авторской программы "Посткриптум", в которой тот на русском языке оскорбил президента России Владимира Путина. Сообщение об этом со ссылкой на решение саморегулирующей комиссии появилось на сайте телеканала в понедельник, 8 июля.

Однако увольнять журналиста руководство телеканала не намерено, заявил в эфире украинского телеканала "Громадское" генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия. По его словам, после инцидента рейтинг канала только увеличился.

Высказывания Габуния уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Украине, тоже назвал речь Габуния "не очень уместной и безвкусной выходкой... талантливого журналиста". В то же время, подчеркнул Саакашвили, Габуния "повторил то, что россияне делают уже много лет", и "многие люди в Грузии действительно так думают".

Контекст

Скандальное выступление телеведущего с оскорблениями Владимира Путина вызвало возмущение грузинских властей и людей, собравшихся на акцию протеста. В адрес телеканала поступили угрозы. (08.07.2019)

Михаил Федотов озабочен тем, что в результате возможных запретительных мер в отношении Тбилиси, пострадают простые люди. В Госдуме РФ призвали запретить поставки вина, воды из Грузии и денежные переводы в Грузию. (08.07.2019)

Скандал вокруг телеканала начался после того, как телеведущий Георгий Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина. "Рустави 2" в ночь на понедельник на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии, которые могут сказаться на судьбах простых людей. "Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов", - заявил он после того, как в Госдуме РФ призвали запретить поставки в Россию грузинского вина и воды и денежные переводы в Грузию.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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