Освобожден из-под стражи один из подозреваемых в убийстве в Хемнице

22-летний Юсиф А., подозреваемый в убийстве мужчины в городе Хемниц, отпущен на свободу из предварительного заключения. Во вторник, 18 сентября, суд в Хемнице удовлетворил ходатайство о его освобождении, сообщают медиакомпания NDR и газета Süddeutsche Zeitung.

По словам подавшего ходатайство адвоката Ульриха Дост-Роксина (Ulrich Dost-Roxin), его подзащитного освободили, потому что не удалось найти доказательств его причастности к преступлению. Свидетельские показания, представленные стороной обвинения, оказались слишком неточными, а на обнаруженных вблизи от места преступления двух ножах с "похожими на кровь отметинами" нет отпечатков пальцев Юсифа А., подчеркнул юрист.

Возможность того, что А. был одним из соучастников убийства, Дост-Роксин назвал "фантазиями прокуратуры", а представленные обвинением улики - "фейковыми".

Второй подозреваемый остается под стражей

Как заявили в прокуратуре Хемница, по-прежнему остается в предварительном заключении мужчина, известный как Алаа С. - второй задержанный по подозрению в убийстве. Ранее сообщалось, что в сентябре 2015 года ему был предоставлен статус беженца как гражданину Сирии, но в настоящее время Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) занимается перепроверкой предоставленных им о себе личных данных.

В свою очередь, по данным МВД ФРГ, Юсиф А. в ноябре 2017 года подал ходатайство на статус беженца, предоставив иракское удостоверение личности и другие документы, однако в июне 2018-го обнаружилось, что это "полная подделка". Его ходатайство было после этого отклонено, однако это решение еще не вступило в силу.

По подозрению в соучастии в убийстве разыскивается также 22-летний гражданин Ирака Фархад Рамазан Ахмад, зарегистрированный соискателем убежища в Германии. 35-летний гражданин ФРГ Даниэль Х. был убит в Хемнице во время драки в ночь на 26 августа. После этого в городе прошли массовые митинги, перераставшие в беспорядки.

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