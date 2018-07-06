Освобожденный от ИГ Мосул: год новой жизни (фотогалерея)

Мосул, второй по величине город Ирака, три года был в руках боевиков ИГ. Год назад его освободили, в ходе уличных боев город был разрушен. Как Мосул выглядит сегодня - галерея DW.
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В боях за Мосул обе стороны совершили военные преступления, заявила Amnesty International. По ее сведениям, джихадисты использовали мирных жителей, как живые щиты, а войска коалиции применяли недопустимые виды оружия. (11.07.2017)
В Мосуле разрушена соборная мечеть "Ан-Нури" и ее "Горбатый" минарет. Террористы совершили "очередное историческое преступление", заявил Багдад. (22.06.2017)