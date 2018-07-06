Освобожденный от ИГ Мосул: год новой жизни (фотогалерея)

Быший оплот ИГ: как выглядит Мосул через год после освобождения

Дом, который может оказаться ловушкой

Так выглядит изнутри дом, в который после освобождения Мосула вернулись жильцы. Многие семьи беженцев больше не хотят жить в специальных лагерях на окраинах или снимать дорогое жилье в уцелевшей части города. Но существует опасность, что мягкая игрушка, забытая на окне в этом доме, может быть начинена взрывчаткой. Этот, как и многие другие дома в Мосуле, сначала нужно разминировать.