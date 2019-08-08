Освобождение Омурбека Текебаева. Станет ли опальный политик союзником президента Киргизии?

29 августа Первомайский суд в Бишкеке выпустил под домашний арест лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. Видный политик был осужден на восемь лет по обвинению в коррупции в августе 2017 года. Тогда президентом еще был Алмазбек Атамбаев. Киргизские суды всех инстанций признали это решение верным, хотя доказательная база и тогда вызывала у экспертов массу вопросов. И вот, не прошло и двух лет, как Атамбаева на посту главы государства сменил Сооронбай Жээнбеков, Верховный суд направил дело Текебаева на пересмотр, а чуть позднее районный суд выпустил политика из тюрьмы под домашний арест.

Юстиция Киргизии и пересмотр дела Текебаева

Омурбек Текебаев

В глазах сторонников Текебаев - политзаключенный и герой. При этом, напомним, решение о пересмотре его дела принималось в Бишкеке через две недели после того, как противостояние между нынешней властью и сторонниками прежнего президента Атамбаева перешло в горячую фазу: был неудачный штурм дома Атамбаева 7 августа, было вооруженное сопротивление его сторонников, была сдача экс-президента силам МВД. Возникает вопрос: что побудило власть именно в этой ситуации пойти на освобождение Текебаева?

Сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment) считает, что прецедент Текебаева, во-первых, демонстрирует зависимость правосудия в Киргизии, а, во-вторых, показывает, что Сооронбай Жээнбеков не особенно уверенно сидит в президентском кресле, что он нуждается в союзниках. По ее мнению, с арестом Атамбаева проблемы для команды Сооронбая Жээнбекова не закончились.

Ультиматум Атамбаева и арест экс-президента Киргизии

Беате Эшмент

"Крайне неудачная операция по аресту Атамбаева ударила по имиджу Сооронбая Жээнбекова, - продолжает эксперт. - Операция проводилась прямо перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Бишкеке, силовики торопились решить проблему с неуступчивым Атамбаевым, который грозился сместить власть, ставил ей ультиматум и старался показать, кто в доме хозяин".

Киргизский политик, бывший директор политической миссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков называет ситуацию временным затишьем для команды Сооронбая Жээнбекова. "Когда это затишье будет взорвано, сейчас трудно сказать. - сказал он корреспонденту DW. - В ноябре будет два года, как Сооронбай Жээнбеков у власти, и до сих пор шла разборка только между двумя группами, причем не самыми многочисленными - его и Атамбаева". Между тем, людей, недовольных сперва правлением первого, а теперь и второго, становится, по оценке Масадыкова, все больше.

Масадыков согласен с тем, что Сооронбай Жээнбеков нуждается в союзниках, причем как на юге, где его позиции посильнее, так и на севере. "А Текебаев - сильная, известная личность, обладающая поддержкой как на юге, так и на севере", подчеркивает он и допускает, что Сооронбай Жээнбеков заключил с Текебаевым некую сделку. "Если они договорились, это усилит позиции президента. Но Текебаев может повести и свою игру. И тогда он, посидев в тюрьме и выйдя оттуда с ореолом великомученика, будет намного сильнее, чем Сооронбай Жээнбеков", - полагает киргизский политик.

Зачем возвращение Бабанова команде Жээнбекова

В нынешней ситуации Сооронбай Жээнбеков, вероятно, исходит из принципа "враг моего врага - мой друг", имея в виду общую с Текебаевым вражду к Атамбаеву, говорит Беате Эшмент. Но опыт показывает, несколько непрочны подобные договоренности в Киргизии. "Политические союзы там длятся лишь до тех пор, пока один из союзников не наберет достаточно силы, чтобы сместить другого", - напоминает она, и добавляет, что пока не ясно, в какой мере Текебаев окажется в состоянии мобилизовать своих политических сторонников, и насколько они сохранили влияние в стране.

Предвыборный плакат Омурбека Бабанова на выборах 2017 года

При этом Текебаев - не единственный среди тех, кто после опалы имеет шансы вернуться на политический Олимп Киргизии. В августе, сразу после ареста Атамбаева, в Киргизию, несмотря на заведенные на него уголовные дела, вернулся Омурбек Бабанов. Именно он на выборах 2017 года составлял серьезную конкуренцию Сооронбаю Жээнбекову.

Таалатбек Масадыков не исключает, что Бабанов договорился с окружением президента о том, что в обмен на закрытие дел он успокоит хотя бы недовольную Сооронбаем Жээнбековым Таласскую область на севере. "Уже сейчас есть данные о том, что активисты, которые еще недавно в Таласе выводили людей на улицу, говорят, что никаких революций больше не нужно", - рассказывает Таалатбек Масадыков. Впрочем, продолжает он, есть и другая версия - что Бабанов, наоборот, вернулся в момент, когда нынешняя власть не может себе позволить его арестовать, поскольку рискует тогда спровоцировать нешуточное столкновение севера с югом. Говорят, за Бабанова походатайствовали и внешние силы. Масадыков имеет в виду Россию, куда Бабанов уехал после выборов 2017 года, и Казахстан, где у него также есть обширные связи.

Роль России в киргизской политической игре

Роль Кремля в киргизской политической игре привлекла повышенное внимание экспертов после краткосрочной поездки в Россию Атамбаева в конце июля. "Большим успехом для Атамбаева было то, что его в ситуации противостояния с Сооронбаем Жээнбековым принял президент России", - отмечает Беате Эшмет. Правда, слова Путина - мол, вы там у себя дома сами разберитесь, а мы - в стороне, нам главное - стабильность - Атамбаеву вряд ли понравились. "Возможно, спецслужбы Киргизии восприняли это как сигнал для ареста бывшего президента, потому что поняли, что русские не вмешаются", - указывает Эшмент.

Тот факт, что спецрейс забрал Атамбаева с базы в Канте, доставил в Россию и потом вернул обратно, некоторые сочли недопустимым вмешательством Москвы в киргизские дела, рассказал Таалатбек Масадыков. Другие, по его словам, решили, что это был всего лишь жест Кремля, который не забыл решение закрыть американскую военную базу в Манасе, принятое в свое время Атамбаевым. "В целом, - говорит эксперт, - было много спекуляций по поводу того, что Россия ведет двойную игру, что разные силы в Кремле по-разному смотрят на конфликт президента и экс-президента Киргизии".

Но каких бы новых союзников сейчас не искала команда Сооронбая Жээнбекова, убежден Масадыков, стабильности она не обеспечит до тех пор, пока не начнет решать социальные вопросы. "Устаревший стиль руководства с коррупционными схемами и патерналистская кадровая политика не могут обеспечить стабильности", - заявил эксперт. Многие инсайдеры в Киргизии, по его словам, исходят из того, что сейчас только временное затишье. "Закончится период отпусков, и накопившиеся вопросы к власти снова окажутся на повестке дня", - считает Таалатбек Масадыков.

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