 Освобождение или оккупация? Скандал в Софии | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 06.09.2019

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Европа

Освобождение или оккупация? Скандал в Софии

Между Болгарией и Россией разгорелся скандал из-за исторической выставки, и не только из-за нее. События 1944 года и последующие 45 лет до сих пор по-разному воспринимают в обеих странах.

Памятник советскому солдату в Бургасе

Памятник советскому солдату в Бургасе

"Пешеход переходит опасный перекресток. Справа на него со страшной скоростью летит коричневый "Опель". Но внезапно слева появляется красный "Москвич", который едет еще быстрее, делает из пешехода калеку, а из "Опеля" - груду металлолома. Пешеход в течение 45 лет прикован к инвалидному креслу. Еще через 30 лет новые владельцы "Москвича" устраивают выставку "Как "Москвич" спас пешехода от "Опеля".

Так образно описал для DW болгарский политолог Даниел Смилов драматические события, произошедшие в Болгарии 75 лет назад, и их отзвуки сегодня.

Красная армия в Болгарии

5 сентября 1944 года Советский Союз объявил Болгарии войну. До этого времени Болгария очень лояльно относилась к Германии, но все же соблюдала нейтралитет. Новое, демократическое правительство добивалось вывода вермахта из страны или его разоружения, позволило немцам затопить в Черном море 74 военных немецких корабля. Несмотря на это и на то, что София собиралась объявить Германии войну, Красная армия 8 сентября заняла Болгарию. А 9 сентября несколько офицеров и коммунистов свергли законное болгарское правительство. 45 лет страна оставалась верным сателлитом Москвы. И вплоть до 1989 года история одинаково толковалась в Болгарии и в Советском Союзе: "Победоносная Красная Армия освободила Болгарию от фашизма".

Сентябрь 1944 года, болгары приветствуют Красную армию

Сентябрь 1944 года, болгары приветствуют Красную армию

К 75-летию этого события в русском культурном центре в Софии 9 сентября 2019 года откроется выставка под названием "Освобождение Болгарии". По словам ее организаторов, это болгарский вариант выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". Однако болгарское министерство иностранных дел выразило несогласие с такой постановкой вопроса, опубликовав ноту протеста в необычно резком тоне. "Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских странах", - говорится в документе. МИД призвал российское посольство "не поддерживать сомнительный исторический тезис ("освобождение")".

Для многих наблюдателей такая реакция оказалась неожиданной. Ведь действия Болгарии, входящей в ЕС и НАТО, в отношении России всегда отличаются осторожностью. Последнему болгарскому царю Борису III, который в 1943 году после встречи с Гитлером умер при загадочных обстоятельствах, приписывают слова, которые многим и сегодня кажутся справедливыми: Болгария должна быть "всегда с Германией и никогда против России".

Болгарские солдаты в 1944 г.

Болгарские солдаты в 1944 году

Противоречивая позиция Софии

До сегодняшнего дня в отношении болгар к России имеется драматический раскол. Нынешнее правительство в Софии поддерживает санкции против Москвы, но одновременно хотело бы участвовать и в российских энергетических проектах и дистанцируется от обвинений, которые западные страны выдвигают против Москвы в связи с покушением на Сергея Скрипаля. Власти в Москве в последние годы неоднократно указывали на то, что не ожидают от Софии недружественных жестов.

Так что нота болгарского МИДа вызвала бурную реакцию. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил официальному агентству ТАСС, что правящие элиты Болгарии пытаются забыть историю Великой Отечественной войны и принизить роль Советского Союза в деле освобождения страны от нацизма. Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил телеканалу RT, что обвинения Москвы в установлении в Болгарии оккупационного режима неприемлемы, и потребовал реакции болгарского президента.

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Болгарские историки смотрят на это совсем по-другому. Профессор Пловдивского университета Людмил Спасов говорит в интервью DW о советской оккупации страны: "В последующие 50 лет в Болгарии правили марионетки Москвы, которые неоднократно ставили под вопрос само существование болгарского государства. Я имею в виду попытки присоединить Болгарию в качестве седьмой республики к Югославии или 16-й республики - к СССР". Калин Янакиев, профессор Софийского университета, критикует позицию многих болгар, которые неверно интерпретируют события после 9 сентября 1944 года: "В сравнении с другими странами, такими как Польша, Чехия или Венгрия, в Болгарии советская агрессия все еще не осмыслена - многие люди все еще испытывают ностальгию по "социализму", все еще ведутся споры о том, что именно должны учить школьники об этом ужасном и унизительном отрезке болгарской истории".

Российская выставка в Софии должна открыться 9 сентября. А в октябре пройдут выборы мэра болгарской столицы. Правоконсервативное правительство Бойко Борисова хочет, чтобы на этом посту непременно была переизбрана его кандидат, нынешний мэр Йорданка Фандыкова. Для этого очень помогло бы сплочение избирателей, критически настроенных по отношению к России, комментирует Даниел Смилов. Считается, что другая кандидат, поддерживаемая социалистами, настроена к России дружелюбно, и на этом фоне резкая нота МИДа могла бы способствовать успеху правых консерваторов в Софии, полагает политолог.

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