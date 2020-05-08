Освобождение или захват: немецкие историки о событиях мая 1945 года

В день 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе мы задали немецким историкам несколько вопросов, то и дело появляющихся на полосах немецких газет. И вот какие ответы мы получили.
DW: Что испытывали немцы весной 1945 года?
Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller) - доктор исторических наук, председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета: "Очевидно, что многие немцы в 1945 году приход союзников по антигитлеровской коалиции восприняли как поражение, потому что почти в каждой семье были участники военных действий или погибшие на фронтах. Как освобождение приход союзников уже тогда восприняли узники лагерей, подневольные рабочие, пленные, противники войны, активные сопротивленцы, да и просто все те, кто в принципе устал от войны. Важной вехой в изменении восприятия конца войны, несомненно, стала речь в 1985 году тогдашнего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера (Richard Karl Freiherr von Weizsäcker), говорившего об освобождении Германии от нацизма в мае 1945 года".
Капитан 1-го ранга, доктор Йорг Хилльман (Jörg Hillmann) - военный историк, командир Центра военной истории и общественных наук бундесвера в Потсдаме: "Отношение к армиям союзников было разным - на Западе и на Востоке. Если мы возьмем, к примеру, территорию сегодняшней федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, то там приход американских войск воспринимался положительно, хотя при этом речь все-таки шла об иностранных военных на немецкой земле. Если мы посмотрим на Восток, то там мы имеем дело с массовым потоком беженцев: люди бежали от Красной армии на запад Германии - особенно после боев вокруг Берлина и непосредственно в столице, в результате которых жертвами стали тысячи человек c обеих сторон. Кто действительно почувствовал себя освобожденным, так это узники нацистских концентрационных лагерей, военнопленные, тысячи подневольных рабочих, угнанных с захваченных территорий в "третий рейх". Остальные, берусь предположить, не видели в Красной армии освободителя. Люди были наслышаны о том, насколько жестокими могут быть советские военные, понимая при этом, что эта жестокость - реакция на ужасные преступления, которые вермахт совершил на территории Советского Союза".
Девочка-беженка в 1945 году
DW: Немцы считаются "чемпионами мира по преодолению прошлого". Все ли удалось преодолеть? Или остались еще белые пятна? И как, в сравнении, обстоит дело с проработкой истории в других странах?
Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina) - доктор исторических наук, преподаватель и научный сотрудник Боннского университета: "В Западной Германии, в отличие от ГДР, достаточно долгое время не говорили о Второй мировой войне как о преступлении, зато культивировали миф о самопожертвовании немецких войск под Сталинградом, а также образ немецкого солдата как жертвы войны. Лишь в 1990-х начала вестись серьезная работа. Однако сейчас Германии неплохо было бы покинуть "зону комфорта" и задать себе вопрос: а действительно ли мы являемся "чемпионами мира по преодолению прошлого"? О масштабах преступлений, совершенных немцами на Восточном фронте, четких представлений у широких слоев общества в Германии нет. Даже студенты-историки здесь не всегда, к примеру, знают, что произошло 22 июня 1941 года. И Бабий Яр, Малый Тростенец, Понары или Румбула тоже мало для кого здесь что-то значат. О Польше всегда говорят как о стране, на территории которой располагались нацистские концентрационные лагеря. Об Освенциме вспоминают, когда речь идет о Холокосте. Но при этом как мало здесь знают о том, какие преступления совершал вермахт в отношении мирных поляков или польской интеллигенции! Многие исторические памятники, напоминающие, например, о захоронениях подневольных рабочих из Польши или Советского Союза, буквально поросли травой. И заботятся об их сохранении не государственные организации, а общественные инициативы. И это - материальное доказательство того, что в Германии проработали еще не все прошлое".
Сталинград, 1943 год
Йорг Ганценмюллер: "В отличие от многих других европейских стран в основу национальной идентичности Германии легли не истории о поражениях или победах, а память о совершенных преступлениях, которая обязывает соблюдать основополагающие принципы демократии и права человека. За последние 30 лет очень много было сделано на пути преодоления прошлого. Однако немцам все еще относительно мало известно о том, какие преступления и в каких масштабах вермахт совершал на территории Советского Союза и во время оккупации стран Юго-Восточной Европы. В России после распада Советского Союза и до сих пор идет процесс поиска национальной идентичности. В выстраивании последовательной цепочки событий своей истории важны этапы, в ходе которых народ становился жертвой, и события, свидетельствующие о победах и проявлении силы. Поэтому Вторая мировая война - важнейший период в истории России: страна понесла колоссальные потери, но в итоге одержала победу. Другим периодам российской истории сложнее давать однозначную оценку. Сейчас в России не актуальны те исследования и тезисы, которые были характерны для 1990-х, когда гораздо больше исследовались преступления эпохи сталинизма. А ведь победа пришлась как раз на ту эпоху. Все ли жертвы были оправданы? Насколько ценна была для руководства страны жизнь каждого отдельного гражданина? Как в Советском Союзе после войны обращались с военнопленными и подневольными рабочими, вернувшимися на родину? Ответам на эти вопросы в историографии уделяется гораздо меньше внимания, нежели они того заслуживают".
Киев, 1942 год. Отправка подневольных рабочих в Германию
Приват-доцент доктор Андреас Хильгер (Andreas Hilger) - заместитель директора Германского исторического института в Москве (ГИИМ): "В наше время уже вряд ли можно говорить об исключительно национальном анализе исторических событий. Процесс глобализации затронул и исторические исследования: многие традиционные ограничения удалось преодолеть, от многих устоявшихся трактовок - избавиться. Важно понять, что людям невозможно сверху приказать начать критически осмыслять собственное прошлое. В процессах, касающихся культуры памяти, исторические исследования - это лишь одна составляющая из многих. Признание обществом собственных ошибок и критики в отношении себя - вещь не сама собой разумеющаяся. Процессы осмысления собственной истории характерны и для государств постсоветского пространства. Особенно пристального внимания достоин тот факт, насколько малую роль в процессе самоутверждения национальной идентичности независимых государств играет совместная советская история и та ее часть, которая связана с совместными усилиями во время войны, и насколько большая роль отдается внутрисоветским конфликтам и переживаниям, связанным с репрессиями внутри СССР".
Йорг Хилльман: "Такой войны больше в истории не было - ни до, ни после. Эта война изменила и карту мира, и мир в целом. Это была развязанная Германией война на уничтожение, преступная, захватническая. И у каждого из народов, переживших эту войну, был свой опыт. Для того, чтобы полноценно проработать прошлое, нужно много времени. 12 лет нацизма - это самая мрачная, самая ужасная глава в истории Германии. И это недопустимо, когда различного рода популисты в наши дни пытаются приуменьшить масштаб той трагедии. За долгие годы нам в Германии удалось как следует разобраться в том, какие преступления во время войны совершал вермахт, на какие злодеяния был способен отправить верных себе людей "фюрер". Попытки приуменьшения вины со стороны целого ряда политиков меня как историка очень беспокоят. Мы как нация продолжаем нести ответственность за сохранение памяти о том, что происходило во время войны и уже до ее начала".
DW: Где заканчивается "чистая история" и начинается "грязная политика"? Как историки относятся к политикам, избирательно использующим исторические факты в своих интересах?
Андреас Хильгер: "События Второй мировой войны глубоко укрепились в памяти народов и государств - из-за их глобального охвата, огромного числа жертв и фундаментальных последствий. После 1945 года приходилось прилагать массу усилий, чтобы избежать начала новой войны - с использованием нового оружия. Некоторые аргументы, актуальные для дискуссий того времени, могут воздействовать на умы до сих пор. При этом из исторического контекста вычленяются те наиболее яркие моменты, которые выгодны для утверждения и упрочения собственной актуальной позиции. Историки чрезвычайно негативно относится к процессу инструментализации истории политиками. Подобная "эксплуатация" не приумножает и искажает научные знания, оказывая отрицательное влияние на развитие культуры памяти, которая могла бы помочь нам преодолеть то, что нас разделяет".
Трептов-парк в Берлине, май 2020 года
Екатерина Махотина: "В последнее время практически невозможно стало говорить о той войне без оглядки на сложные нынешние отношения между Россией и Европой. Историки, которые выступают против манипуляции историческими фактами и против создания политических мифов, сразу получают клеймо "политически ангажированных". В России их причисляют к "западным агентам", а в Германии - к "пророссийским". Эта весьма неприятная тенденция особенно характерна для нескольких последних лет. Что касается политической дискуссии о войне внутри Германии, то ее спектр весьма широк: "левые" говорят об освобождении Германии в 1945 году, "правые" - о поражении, официальная позиция правительства направлена на упрочение в немецком обществе понимания степени ответственности за преступления, а также понимания важности подавления любых проявлений антисемитизма, расизма и ксенофобии. Что касается России, то там та война важна не только для политиков, но и для людей, для общества в целом. Меня то и дело поражает, как журналисты в Германии с легкостью ставят народную память россиян в один ряд с другими "элементами государственной идеологии" или "политическими ресурсами". Ведь не секрет, что практически в каждой семье в России, а также в Украине и Беларуси кто-то погиб в той войне, и память о жертвах там не "спущена" сверху каким-то указом. Та небрежность, которую обозреватели крупных немецких газет позволяют себе допускать в отношении коллективной народной памяти, говорит о наметившейся пугающей тенденции: о том, что значение жертв, которые понесла Россия в той войне, приуменьшается. В свою очередь осознание данной тенденции мотивирует Кремль интенсивнее заниматься своей исторической политикой".
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Солдатские мемориалы и кладбища
До 800 тысяч солдат и офицеров Красной Армии погибли во время завершающего этапа Великой Отечественной войны при освобождении Восточной Германии. Сегодня на территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев: от всем известного берлинского Трептов-парка до кладбищ и памятников в городках, которые не сразу найдешь на карте.
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Первый плацдарм
Район Киниц в коммуне Лечин стал первым на территории Германии, освобожденным Красной Армией после форсирования Одера 31 января 1945 года. Бои, продолжавшиеся в регионе 73 дня, стоили жизни 30 тысячам солдат и офицеров. Танк был установлен на постамент местным населением 24 октября 1970 года. С 1998 года мемориал содержится на пожертвования. Адрес: Straße der Befreiung 18, 15324 Letschin
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
На линии главного удара
В центре городка Лечин в 1946-1947 годах в 16 братских могилах были захоронены останки 488 солдат и офицеров, павших в боях после того, как Красная Армия форсировала Одер. Известны имена 196 человек. После объединения Германии встал вопрос о переносе мемориала, но местные власти строго придерживаются российско-германского договора об уходе за военными могилами. Адрес: Am Marktplatz, 15324 Letschin
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Кюстринский плацдарм
Мемориал в его нынешнем виде был открыт в центре поселения Маншнов на месте бывшей школы 8 мая 1968 года. В братских могилах покоятся останки 1199 солдат и офицеров, погибших в боях за эту часть Кюстринского плацдарма. На сегодняшний день известны имена 197 бойцов. Адрес: Friedensstr. 46 a, 15328 Küstriner Vorland, OT Manschnow
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
У города-крепости Кюстрин
Захват Красной Армией пригорода Киц в марте 1945 года помог разгрому гарнизона расположенного на восточном берегу Одера города-крепости Кюстрин - мощного оборонительного узла на пути к Берлину. На этом мемориальном кладбище - одном из многих в районе Кюстринского плацдарма - в нескольких братских могилах захоронены 140 человек. Адрес: Karl-Marx-Straße, 15328 Küstriner Vorland, OT Küstrin-Kietz
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Ухаживают вместе
На отдельном участке кладбища в Готе создан мемориал, где захоронены останки 77 граждан СССР, включая погибших после войны солдат Группы советских войск в Германии. Известно 51 имя. Мемориальное кладбище ежегодно обустраивается совместной группой российской и немецкой молодежи в рамках программы Народного союза Германии по уходу за военными могилами. Адрес: Müllersweg / Heutalsweg, 99867 Gotha
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Узники и солдаты
В апреле 1945 года американская армия создала на участке городского кладбища в Нордхаузене мемориал, где были захоронены в братских могилах тела более 1500 узников концлагеря Дора. Годом позже на этом же участке появился советский мемориал, где захоронены 215 человек: подневольные рабочие и военнопленные, а также погибшие после войны советские солдаты. Адрес: Stresemannring 50, 99734 Nordhausen
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
По проекту майора и скульптора
Захоронения красноармейцев на кладбище в городе Бранденбург-на-Хафеле начались в 1945 году. По различным данным, здесь захоронены от 255 до 443 человек. Проект мемориала был разработан советским майором, чье имя не сохранилось. По гражданской профессии он был скульптором и профессором Киевской академии художеств. Адрес: Steinstraße/Wollenweberstraße, 14776 Brandenburg an der Havel
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
За день до освобождения
Мемориал в Гарделегене создан в память о 1016 заключенных концлагерей, уничтоженных здесь 13 апреля 1945 года. Город был освобожден американцами спустя сутки. Они заставили горожан эксгумировать и захоронить тела. На могилах ставили белые кресты или Звезды Давида. Известны имена менее трети жертв этой резни из многих стран Европы. Адрес: An der Gedenkstätte 1, 39638 Hansestadt Gardelegen
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Под номером 704
На окраине Ротенбурга в Верхней Лужице, где 16 апреля 1945 года советские и польские войска перешли реку Нейсе, в 1969 году был установлен танк Т-34 с номером 704. Надпись на памятнике выполнена на трех языках - русском, польском и немецком. Плацдарм в районе Ротенбурга имел важное значение в наступлении на Берлин. Адрес: Görlitzer Str. 72, 02929 Rothenburg/Oberlausitz
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Самый восточный городок Германии
Небольшой город Ротенбург на самом востоке Германии оказался в центре боев в апреле 1945 года после форсирования пограничной реки Нейсе. Погибших перезахоронили в центре города в 1946 году, поставив простой обелиск. В нынешнем виде мемориал открыт 8 мая 1974 года. На плитах увековечены имена бойцов, чьи фамилии удалось установить. Адрес: Geheeger Weg 4, 02929 Rothenburg/Oberlausitz
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
В двух братских могилах
Взятие городка Ниски 17 апреля 1945 года стоило жизни почти 1200 офицерам и солдатам Красной Армии. 1184 человека были захоронены в двух братских могилах 10 июня 1945 года. Известны данные 346 погибших, чьи имена увековечены на девяти мемориальных плитах из красного мрамора. Адрес: Am kurzen Haag, 02906 Niesky
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Последний рубеж перед Берлином
Мемориальный комплекс "Зееловские высоты" расположен на месте, где в апреле 1945 года произошло одно из самых ожесточенных сражений Берлинской наступательной операции. В двух братских и 66 индивидуальных могилах похоронены свыше 7 тысяч солдат и офицеров. Известны имена 193 человек. Бронзовую статую советского солдата создал знаменитый скульптор Лев Кербель. Адрес: Küstriner Straße, 15306 Seelow
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
В свете прожекторов
Зенитный прожектор, ставший частью мемориала, напоминает о "прожекторной атаке", проведенной 16 апреля 1945 года. По плану маршала Георгия Жукова 143 прожектора должны были ослепить обороняющихся немцев и осветить поле боя в ночной атаке. По воспоминаниям же очевидцев, мощный свет, уткнувшийся в стену дыма и пыли, поднятую артподготовкой, скорее мешал, чем помогал наступавшим танкам и пехоте.
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Горе близких
Город Вайсвассер, расположенный на границе с Польшей, находился на второй линии обороны вермахта в 1945 году. Известны имена более 50 военнослужащих, захороненных здесь. В рамках реконструкции кладбища в 1974 году был сооружен монумент, центральный барельеф которого символизирует горе близких. Адрес: Juri-Gagarin-Straße, 02943 Weißwasser/Oberlausitz
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Скорбящая мать
Этот мемориал расположен в военной части Южного кладбища в Котбусе. Здесь нашли последний покой 592 военнослужащих 30-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, погибшие в боях 22 апреля 1945 года. Позднее здесь же были перезахоронены останки 66 человек, угнанных на работы в Германию. В центре композиции статуя матери, скорбящей над погибшим бойцом. Адрес: Dresdener Straße, 03044 Cottbus
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Памятник в Хоэншёнхаузене
Берлинский район Хоэншёнхаузен был взят под контроль 22 апреля 1945 года. Первоначально погибшие здесь бойцы были похоронены на месте, где сегодня расположен мемориал. В 1947-48 годах останки перенесли в мемориальный комплекс в Панкове. Современный вид памятник в Хоэншёнхаузене приобрел после реконструкции в 2016 году. Адрес: Küstriner Straße, 13055 Berlin-Alt-Hohenschönhausen
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
"Дух Эльбы"
Встреча лейтенанта армии США Уильяма Робертсона и советского лейтенанта Александра Сильвашко на обломках моста в Торгау 25 апреля 1945 года была не первой на Эльбе, но вошла в историю. В память о ней на восточном берегу реки 53 года спустя был открыт этот мемориал - "вечное напоминание всем народам о сотрудничестве для общего блага человечества". Адрес: Alte Landstraße am Brückenkopf, 04860 Torgau
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
В борьбе против варварства
Памятник, сооруженный в Торгау в сентябре 1945 года по проекту архитектора Авраама Милецкого, увековечил историческую "Встречу на Эльбе". Автор так объяснил идею монумента: "Пусть памятник напоминает о непобедимой силе народов, сплотившей их в борьбе против варварства". Приспущенные флаги СССР и США и стоящие карабины символизируют окончание войны. Адрес: Elbstraße 17, 04860 Torgau
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
В память о "Встрече на Эльбе"
25 апреля 1975 года по инициативе местных жителей в центре общины Байльроде на постамент установили этот танк Т-34. Он служит напоминанием о "Встрече на Эльбе", произошедшей в пяти километрах отсюда. 25 апреля 2019 года отреставрированный памятник был открыт после ремонта, на который большую часть средств пожертвовал российский военно-исторический фонд "Наследие". Адрес: Jahnstraße, 04886 Beilrode
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
В центре Потсдама
Мемориальное кладбище для красноармейцев, погибших здесь в боях в конце войны, а также скончавшихся от ран позднее, было решено создать в центре Потсдама в 1946 году. Всего в 291 индивидуальной и 18 братских могилах захоронено 680 военнослужащих и гражданских лиц - известны имена 310 человек. В конце 1990-х годов комплекс был отреставрирован и обновлен. Адрес: Am Bassin, 14467 Potsdam
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Погибшие в окружении
В ходе наступления на Баутцен несколько частей Красной Армии попали в окружение в лесу в районе Вайсенберг и понесли большие потери. После окончания войны фактически в центре городка было сооружено мемориальное кладбище, где в шести братских могилах захоронены 242 человека, из которых почти двести по сегодняшний день остаются неизвестными. Адрес: Pestalozziplatz, 02627 Weißenberg
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Первый в Германии
Памятник бойцам, павшим при освобождении Дрездена, был открыт 25 ноября 1945 года на площади Albertplatz, став первым таким монументом на немецкой земле. Постаментом служила часть конструкции фонтана, разрушенного во время бомбардировок. После 1990 года власти решили восстановить фонтан. В 1994 году памятник после реконструкции был перенесен на новое место. Адрес: Olbrichtplatz, 01099 Dresden
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
На стеле из серого мрамора
439 человек нашли место своего последнего успокоения на советском воинском кладбище на окраине Штендаля. В 8 братских и 199 индивидуальных могилах захоронены павшие в боях красноармейцы, военнопленные и гражданские лица, насильно угнанные на работу в Германию. На стеле из серого мрамора увековечены 252 имени, остальные - неизвестны. Адрес: Lüderitzer Straße, 39576 Hansestadt Stendal-Röxe
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
27 лет спустя
В братской могиле в Буккове захоронены 227 военнослужащих. Памятник в современном виде - крыло советского самолета и два фрагмента пропеллера был открыт в 1976 году, после того как в 1972 году сюда были перезахоронены найденные в лесу под Букковым останки шести членов экипажа бомбардировщика, сбитого 16 апреля 1945 года. Адрес: Lindenstraße 14, 15377 Buckow (Märkische Schweiz)
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
На территории больницы
Этот памятник установлен на месте захоронения советских солдат, которые скончались после войны в лазарете, работавшем на территории евангелической больницы в берлинском районе Лихтенберг. Позже останки красноармейцев были перенесены на территорию мемориала в Трептов-парке. Адрес: Herzbergstraße 79, 10365 Berlin-Lichtenberg
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Каждый четвертый
Кладбище в Панкове - один из трех мемориалов павшим советским воинам в Берлине. Здесь захоронены останки 13 200 человек. Известны имена 3180 из них. Мемориал был открыт в ноябре 1949 года, а захоронения на его территории продолжались вплоть до самого открытия. В 2011 - 2013 годах комплекс был полностью отреставрирован.
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Винтовка на плече
Еще один берлинский мемориал находится в Тиргартене. Винтовка на плече воина символизирует окончание войны. По последним данным, штурм Берлина стоил жизни 78 тысячам бойцам Красной Армии. Точное количество захороненных в Тиргартене неизвестно: от 2000 до 2500 человек. На мемориальных плитах - имена 178 солдат и офицеров. Адрес: Straße des 17. Juni, 10623 Berlin-Tiergarten
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Безымянные герои
Самый большой советский мемориал в Германии был воздвигнут в берлинском Трептов-парке в 1947-49 годах. Сюда перенесли останки 7200 бойцов, временно захороненных на разных кладбищах Берлина. Имена 4430 человек остаются неизвестными до сих пор. Безымянные герои последних дней самой страшной войны в истории человечества. Адрес: Puschkinallee, 12435 Berlin-Treptow
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Около 4 тысяч советских захоронений
Всего на территории ФРГ находятся около четырех тысяч захоронений советских солдат, военнопленных, узников концлагерей, а также граждан СССР, угнанных на работу в Германию. Уход за ними осуществляется в соответствии с подписанным в 1992 году соглашением между правительствами двух стран "Об уходе за военными могилами в РФ и ФРГ". На содержание мемориалов Берлин выделяет ежегодно около 25 млн евро.
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Дом, где закончилась война
В заключение - два музея. Первый - в бывшем офицерском клубе вермахта в Карлсхорсте. В ночь на 9 мая 1945 года здесь был подписан акт о капитуляции, означавший окончание Второй мировой войны в Европе. Музей был открыт 5 ноября 1967 года и действовал до вывода советских войск из Германии. В 1995 году Москва и Берлин договорились возобновить его работу. Адрес: Zwieseler Straße 4, 10318 Berlin
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Советские военные мемориалы в Восточной Германии
Потсдамская конференция
Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме стал местом последней встречи лидеров "Большой тройки" - основных держав антигитлеровской коалиции. С 17 июля по 2 августа 1945 года главами СССР, США и Великобритании здесь была заложена база послевоенного устройства Европы. Адрес: Im Neuen Garten, 14469 Potsdam
Автор: Виталий Кропман