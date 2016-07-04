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Организация Варшавского договора (ОВД)

Социалистический восточноевропейский военно-политический блок просуществовал 36 лет.

Подписанный 14 мая 1955 года Варшавский договор о дружбе сотрудничестве и взаимопомощи оформил создание военного союза, противостоявшего НАТО.

The NATO emblem is seen before a defence ministers meeting at the NATO headquarters in Brussels on October 22, 2013. NATO defence ministers meet, formally discussing alliance cyber-defences and operations in Afghanistan and Kosovo. AFP PHOTO/JOHN THYS (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Российская пропаганда о НАТО: легенды и факты 04.07.2016

Эксперты немецкой Федеральной академии политики безопасности проверили на соответствие действительности расхожие тезисы российских СМИ о Североатлантическом альянсе.
Soldaten posieren in verschiedenen Uniformen vor den Flaggen der sieben Mitgliedsländer des Warschauer Pakts (undatierte Aufnahme). Dem Warschauer Pakt hatten sich Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Sowjetunion und Ungarn angeschlossen. +++picture-alliance/dpa

Историк: Организация Варшавского договора была слабее, чем думал Запад 01.07.2016

25 лет назад перестала существовать Организация Варшавского договора. Почему Германия сыграла ключевую роль в ее создании и распаде, DW объяснил военный историк Винфрид Хайнеман.
06.06.2016 *** June 6, 2016 - Oleszno, Poland - Soldiers representing NATO nationals stand with flags during opening ceremonies for exercise Anakonda June 6, 2016 in Oleszno, Poland. Troops from 21 NATO nations are taking part in Anakonda 2016 exercises in Poland, the largest such exercise since the cold war | Copyright: picture alliance/ZUMAPRESS

Четверть века без Варшавского договора: почему не распустили НАТО (видео) 30.06.2016

Социалистический восточноевропейский блок просуществовал 36 лет. 1 июля 1991 года он был распущен. DW обратилось с вопросом к военному историку, почему НАТО осталась.

25 лет без Варшавского договора, или Почему осталась НАТО (30.06.2016) 30.06.2016

Социалистический восточноевропейский блок просуществовал 36 лет. 1 июля 1991 года он был распущен. DW обратилось с вопросом к военному историку, почему НАТО осталась.
ARCHIV - Jubelnde Menschen stehen am 09.11.1989 auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor. Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen Grenzübergänge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 reisten Millionen DDR-Bürger für einen Besuch in den Westen. In der Folge wurde die innerdeutsche Grenze abgebaut, seit dem 3. Oktober 1990 war Deutschland wieder vereint. dpa (zu dpa «Das große Gedenkjahr - 2014 wird an Weltkriege und Mauerfall erinnert» vom 20.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крушение Берлинской стены стало символом перемен на востоке Европы 07.11.2014

В 1989 году на востоке Европы произошел решающий перелом после десятилетий коммунистической диктатуры. Но первые трещины в Берлинской стене появились намного раньше.
Der Nato-Stern und wehende Flaggen der Mitgliedsstaaten vor dem Gebäude des Nato-Hauptquartiers im belgischen Brüssel (Archivbild vom 5.9.1995)

Альянс и его соседи: динамика отношений 02.04.2009

Отношения Брюсселя со странами, граничащими с государствами НАТО, периодически менялись в зависимости от главных задач блока.