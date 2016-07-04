Организация Варшавского договора (ОВД)

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Социалистический восточноевропейский военно-политический блок просуществовал 36 лет.
Подписанный 14 мая 1955 года Варшавский договор о дружбе сотрудничестве и взаимопомощи оформил создание военного союза, противостоявшего НАТО.
Эксперты немецкой Федеральной академии политики безопасности проверили на соответствие действительности расхожие тезисы российских СМИ о Североатлантическом альянсе.
25 лет назад перестала существовать Организация Варшавского договора. Почему Германия сыграла ключевую роль в ее создании и распаде, DW объяснил военный историк Винфрид Хайнеман.
Социалистический восточноевропейский блок просуществовал 36 лет. 1 июля 1991 года он был распущен. DW обратилось с вопросом к военному историку, почему НАТО осталась.
В 1989 году на востоке Европы произошел решающий перелом после десятилетий коммунистической диктатуры. Но первые трещины в Берлинской стене появились намного раньше.
Отношения Брюсселя со странами, граничащими с государствами НАТО, периодически менялись в зависимости от главных задач блока.
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