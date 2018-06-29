 Организацию по миграции впервые возглавил европеец | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2018

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Мир

Организацию по миграции впервые возглавил европеец

Протеже Трампа проиграл европейцу Виторину в борьбе за пост главы Международной организации по миграции. На протяжении 50 лет IOM возглавляли представители США.

Новый глава IOM Антониу Виторину (фото 2017 г.)

Новый глава IOM Антониу Виторину (фото 2017 г.)

Международную организацию по миграции (IOM) впервые в истории возглавил гражданин европейского государства. В пятницу, 29 июня, Антониу Виторину, который с 1999 по 2004 годы занимал должность еврокомиссара, с большим преимуществом победил Кена Айсикса, кандидата, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Помимо Виторину и Айсикса в голосовании также принимала участие Лаура Томпсон из Коста-Рики.

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Виторину вступит в должность 1 октября. Его избрание стало неожиданностью, поскольку почти 50 лет IOM возглавляли представители США, которые являются крупнейшей страной-донором организации. Ранее Виторину работал еврокомиссаром по внутренним делам и правовым вопросам. В 2010 года комиссариат был разделен на два разных ведомства. Кен Айсикс на протяжении десятков лет работает при миссионерской евангелической благотворительной организации. Эксперты предполагают, что имидж Айсикса пострадал из-за поведения Дональда Трампа.

IOM совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) активно участвует в решении проблемы беженцев и мигрантов. В то время, как UNHCR заботится о беженцах, нуждающихся в защите, IOM в том числе помогает мигрантам, добровольно желающим вернуться в свои страны. В IOM работают более 10 тысяч человек в 150 странах мира.

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    Автор: Ирина Филатова


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