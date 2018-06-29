Организацию по миграции впервые возглавил европеец

Международную организацию по миграции (IOM) впервые в истории возглавил гражданин европейского государства. В пятницу, 29 июня, Антониу Виторину, который с 1999 по 2004 годы занимал должность еврокомиссара, с большим преимуществом победил Кена Айсикса, кандидата, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Помимо Виторину и Айсикса в голосовании также принимала участие Лаура Томпсон из Коста-Рики.

Виторину вступит в должность 1 октября. Его избрание стало неожиданностью, поскольку почти 50 лет IOM возглавляли представители США, которые являются крупнейшей страной-донором организации. Ранее Виторину работал еврокомиссаром по внутренним делам и правовым вопросам. В 2010 года комиссариат был разделен на два разных ведомства. Кен Айсикс на протяжении десятков лет работает при миссионерской евангелической благотворительной организации. Эксперты предполагают, что имидж Айсикса пострадал из-за поведения Дональда Трампа.

IOM совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) активно участвует в решении проблемы беженцев и мигрантов. В то время, как UNHCR заботится о беженцах, нуждающихся в защите, IOM в том числе помогает мигрантам, добровольно желающим вернуться в свои страны. В IOM работают более 10 тысяч человек в 150 странах мира.

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