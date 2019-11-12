 Организатор покушения на журналиста Бабченко вышел на свободу | Новости из Германии об Украине | DW | 13.11.2019

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Украина

Организатор покушения на журналиста Бабченко вышел на свободу

Предприниматель Борис Герман признал свою вину в организации покушения на жизнь Аркадия Бабченко. Из четырех с половиной лет тюрьмы он отбыл лишь полтора.

Борис Герман

Киевский апелляционный суд в среду, 13 ноября, постановил освободить из мест лишения свободы предпринимателя Бориса Германа, который ранее заключил сделку со следствием и признал свою вину в организации теракта -  покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко. Из четырех с половиной лет тюрьмы, назначенных ему судебным приговором, Герман отбыл лишь полтора.

Контекст

В СБУ заявляли, что Стельмашенко в мае 2018 года посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Доказать эти обвинения не удалось. (19.12.2018)

Почему единственного осужденного за покушение на журналиста могут выпустить из тюрьмы, а другого обвиняемого никак не начнут судить? И есть ли в деле "русский след"? (30.05.2019)

"Суд удовлетворил его (Бориса Германа. - Ред.) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья" - заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Кто такой Борис Герман

Борис Герман - 51-летний киевский бизнесмен, директор и совладелец оружейного предприятия "Шмайсер". Именно он, по версии следствия, поручил убить Бабченко волонтеру Алексею Цимбалюку, который сообщил о готовящемся преступлении Службе безопасности Украины (СБУ) и согласился имитировать убийство.

Германа задержали на следующий день после инсценированного убийства Бабченко, 30 мая 2018 года, на суде он заявил, что является агентом украинской контрразведки и что не собирался убивать журналиста, а вел работу по разоблачению подрывной сети российских спецслужб.

Спустя три месяца Герман заключил сделку со следствием и признал вину. Суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, что меньше минимального наказания по этой статье. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а текст приговора до сих пор засекречен.

В начале ноября появились сообщения о том, что Аркадий Бабченко переехал из Украины в Израиль. Бабченко в своем Facebook подтвердил, что находится в Тель-Авиве. "Процесс переезда запущен, но куда мы переезжаем - этого я вам не скажу. Из соображений безопасности", - заявил он в интервью изданию "Детали".

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    Автор: Игорь Бурдыга


Контекст

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