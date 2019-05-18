 Организатор ″Евровидения″ обдумывает санкции против Исландии из-за палестинского флага | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.05.2019

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Культура и стиль жизни

Организатор "Евровидения" обдумывает санкции против Исландии из-за палестинского флага

ЕВС заявил, что демонстрация на "Евровидении" флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса. Какие меры будут приняты против Исландии, представители которой держали палестинские флаги, пока неясно.

Участники исландской группы Hatari на Евровидении в Тель-Авиве

Участники исландской группы Hatari на "Евровидении" в Тель-Авиве

Организатор песенного конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз (ЕВС) обсуждает меры, которые могут быть приняты в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире конкурса баннеров с палестинскими флагами. В заявлении ЕВС подчеркивается, что "Евровидение" - неполитическое мероприятие, и подобное действие "прямо противоречит правилам конкурса".

Контекст

Интервью DW с Томом Нойвиртом (Кончита), победителем конкурса 2014 года, о его жизни после "Евровидения", о Полине Гагариной и шансах Сергея Лазарева. (17.05.2019)

Главные фавориты, среди них Сергей Лазарев, прошли в финал. Интриги развернулись вне сцены арены Globen в Стокгольме. Конкурс, похоже, вынужден признать, что без политики ему не обойтись. (11.05.2016)

В финале "Евровидения-2019" в Тель-Авиве участники исландской группы Hatari во время объявления полученных ей баллов держали перед камерами три палестинских флага, что вызвало негодование среди зрителей. К вечеру вторника, 21 февраля, петицию на сайте Change.org с требованием дисквалифицировать Исландию подписали уже около 34 тысячи человек.

Во время выступления в тот же вечер финала конкурса поп-звезды Мадонны в конце зрительского голосования двое державшихся за руки танцоров из ее труппы также вывесили на спины флаги Израиля и Палестинской автономии.

Подобные акции происходят на "Евровидении" уже не в первый раз. Так, в 2016 году во время первого полуфинала члены армянской делегации держали флаги другой спорной территории - Нагорного Карабаха. Тогда Армении было вынесено предупреждение, в случае повторения инцидента ей грозила дисквалификация.

Согласно уставу Европейского вещательного союза демонстрировать разрешено исключительно флаги стран - членов ООН и ЕС, а также неполитические - такие как радужный флаг ЛГБТ-сообщества. В памятке по использованию флагов приведены примеры территорий, флаги которых запрещены к демонстрации, среди них - Нагорный Карабах, Крым, Палестина, "ДНР", Приднестровье.

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    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 07:31

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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Не так уж и важно, какое место в итоге заняли эти участники песенного конкурса в Тель-Авиве. Эти артисты точно запомнятся публике! (20.05.2019)  

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