Организаторы форума в Давосе выдвинули условия российским участникам

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе выдвинули пять условий, при соблюдении которых в его работе могут участвовать три российских бизнесмена, находящихся под санкциями США - Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сообщает в понедельник, 17 декабря, издание The Bell.

Так, никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки. Для организации визита этих лиц нв Давос не должна использоваться американская инфраструктура, включая облачные сервисы или серверы, через которые при обмене электронными письмами идет интернет-трафик. Организаторы должны также убедиться в том, что граждане США - как гости форума, так и люди, имеющие отношение к его организации - не будут никак взаимодействовать с лицами, подвергнутыми санкциям. Кроме того, организаторы форума не будут помогать Костину, Вексельбергу и Дерипаске с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду. Наконец, подпавшие под санкции не могут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.

В ответ на вопросы журналистов, как в Москве относятся к этим условиям, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство приветствует позицию руководства ВЭФ, решившего допустить к участию в форуме находящихся под санкциями российских бизнесменов. По его словам, названные организаторами ограничения, в том числе отсутствие контактов с американской стороной, можно компенсировать за счет контактов с предпринимателями из других стран.

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