 Организаторы отменили митинг против конституционной реформы | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2020

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Россия

Организаторы отменили митинг против конституционной реформы

Вопрос протестов против конституционной реформы расколол российскую оппозицию. Заявители митинга на проспекте Сахарова в итоге решили от него отказаться.

карикатура Елкина про поправки в конституцию

Согласованная мэрией акция против внесения изменений в конституцию, которая должна была пройти 1 февраля на проспекте Сахарова в Москве, не состоится. Член Либертарианской партии Игорь Ефремов, являвшийся одним из заявителей митинга, в ночь на среду, 22 января, заявил изданию "МБХ медиа", что заявка на митинг, в котором должны были принять участие 10 тысяч человек, была отозвана. 

Контекст

Текст анонсированных президентом Путиным изменений в конституцию подготовили за пару выходных дней. К чему такая спешка? Репортаж DW с заседания рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России. (21.01.2020)

Что думают о предложенных президентом Путиным изменениях в Конституцию России европейские юристы - в том числе те, кто участвовал в ее создании? Подробности - в материале DW. (22.01.2020)

"Мы часто подаем заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести митинг, если тема будет иметь достаточный резонанс. Ее внезапно согласовали в тот же день, чуть меньше чем через пять часов после подачи", - заявил Ефремов, удивленный такой быстрой реакцией московских властей. "Мы решили взять время на раздумья и не анонсировать акцию сразу же, потому что не были уверены, что ее стоит проводить. В итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения", - отметил он.

Первые протесты против изменений в конституции прошли в Москве в субботу: к администрации президента на одиночные пикеты вышли журналист и муниципальный депутат Илья Азар и его сторонники. Их акция сопровождалась стычками с активистами прокремлевского движения SERB.

В то же время один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный акции против конституционной реформы не поддержал. "Конституция РФ - омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас все отняли - от выборов до пенсий - и дальше хотят отнимать. Не надо ее защищать", - написал он в Twitter.

Изменить конституцию предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерен ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, ограничить двумя сроками пребывание одного и того же лица во главе государства.

Кроме того, Путин предложил сделать конституционным органом Госсовет - некоторые аналитики считают, что с помощью Госсовета Путин собирается сохранить власть после 2024 года.

После его заявления Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Медведев же занял пост заместителя председателя Совета безопасности.

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