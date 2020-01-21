Организаторы отменили митинг против конституционной реформы

Согласованная мэрией акция против внесения изменений в конституцию, которая должна была пройти 1 февраля на проспекте Сахарова в Москве, не состоится. Член Либертарианской партии Игорь Ефремов, являвшийся одним из заявителей митинга, в ночь на среду, 22 января, заявил изданию "МБХ медиа", что заявка на митинг, в котором должны были принять участие 10 тысяч человек, была отозвана.

"Мы часто подаем заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести митинг, если тема будет иметь достаточный резонанс. Ее внезапно согласовали в тот же день, чуть меньше чем через пять часов после подачи", - заявил Ефремов, удивленный такой быстрой реакцией московских властей. "Мы решили взять время на раздумья и не анонсировать акцию сразу же, потому что не были уверены, что ее стоит проводить. В итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения", - отметил он.

Первые протесты против изменений в конституции прошли в Москве в субботу: к администрации президента на одиночные пикеты вышли журналист и муниципальный депутат Илья Азар и его сторонники. Их акция сопровождалась стычками с активистами прокремлевского движения SERB.

В то же время один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный акции против конституционной реформы не поддержал. "Конституция РФ - омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас все отняли - от выборов до пенсий - и дальше хотят отнимать. Не надо ее защищать", - написал он в Twitter.

Изменить конституцию предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерен ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, ограничить двумя сроками пребывание одного и того же лица во главе государства.

Кроме того, Путин предложил сделать конституционным органом Госсовет - некоторые аналитики считают, что с помощью Госсовета Путин собирается сохранить власть после 2024 года.

После его заявления Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Медведев же занял пост заместителя председателя Совета безопасности.

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