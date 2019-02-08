Организатора "Марша материнского гнева" задержали накануне акции

Светлану Уткину - организатора "Марша материнского гнева", в рамках которого протестные мероприятия запланированы 10 февраля в целом ряде российских городов, задержали в Санкт-Петербурге в преддверии акций. Об этом в субботу, 9 февраля, в Facebook написала член совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина.

Позднее она сообщила, что наряду с представительницей "Открытой России" Уткиной задержаны еще несколько человек.

По сведениям интернет-ресурса Activatica 2.0, речь идет о шести активистах, которые планировали на Невском проспекте мероприятие в поддержку члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Среди них - пять членов молодежного общественно-политического движения "Весна".

Не исключен донос

Задержание произведено у выхода из одного из петербургских кафе. Среди сотрудников правоохранительных органов были люди в штатском. При этом представители полиции сослались на некую запись в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Фактически речь шла "о доносе о возможном правонарушении", уточняет интернет-ресурс гражданских активистов. В правоохранительных органах эту информацию пока официально не прокомментировали.

Все задержанные были доставлены в первый отдел полиции по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

По сведениям Activatica 2.0, позднее активистов "Весны" отпустили без составления протоколов.

Готовятся акции по всей России

Акции в рамках "Марша материнского гнева" должны пройти 10 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Местные власти отказались согласовать эти мероприятия.

Участники протестов выступают в поддержку Анастасии Шевченко.

Член федерального совета "Открытой России" 21 января стала первым в России фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за деятельность в организации, признанной нежелательной в РФ. Суд 23 января постановил отправить ее под домашний арест до 20 марта.

В конце января скоропостижно скончалась 17-летняя дочь Анастасии Шевченко, проживавшая в интернате для детей с особенностями развития. До этого ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца. Следователи долго не разрешали Шевченко навестить дочь в реанимации, позднее врачи отказались пустить ее в палату.

Смотритетакже:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

