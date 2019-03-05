Орбан призвал не исключать его партию из ЕНП

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских консерваторов не исключать его партию "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" из состава Европейской народной партии (ЕНП). В четверг, 14 марта, представитель правительства в Будапеште подтвердил, что Орбан обратился к 13 партиям, требующим исключения ФИДЕС из ЕНП.

В своем письме венгерский премьер подчеркивает, что не считает рациональным преодоление разногласий путем лишения членства. "Поэтому хочу тебя учтиво попросить переосмыслить свое предложение об исключении", - цитирует Reuters имеющееся в его распоряжении письмо, адресованное председателю бельгийской партии "Христианские демократы и фламандцы" Ваутеру Беке.

Извинения за "полезных идиотов"

Одновременно Орбан принес извинения европейским консерваторам, которых он ранее в интервью немецкой газете Welt am Sonntag назвал "полезными идиотами". "Я хочу выразить мои извинения, если мое высказывание вас лично оскорбило", - заявил он и пояснил, что речь идет о цитате, авторство которой приписывается Ленину и которая выражает критику в адрес определенной политики, но не политиков.

20 марта ЕНП рассмотрит вопрос о возможном исключении венгерской партии из своих рядов. В начале марта главный кандидат ЕНП на выборах в Европарламент Манфред Вебер (Manfred Weber) выступил с ультиматумом в адрес Орбана. Чтобы избежать исключения его партии из ЕНП, он должен до конца текущего месяца выполнить три условия, заявил он. Лидер ФИДЕС должен "немедленно и бесповоротно покончить с антибрюссельскими кампаниями своего правительства", принести извинения другим партиям - членам ЕНП за антиевропейские высказывания и гарантировать, что Центральноевропейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый Джорджем Соросом, останется в Будапеште.

Немецкий политик подчеркнул, что предпринимает "последнюю попытку" удержать Орбана и ФИДЕС в ЕНП. "В прошлом месяце Виктор Орбан и ФИДЕС вновь перешли красную черту", - заявил европарламентарий. За исключение ФИДЕС выступает и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Конфликт ЕНП и ФИДЕС

В феврале правопопулистское венгерское правительство огласило планы рекламной кампании, направленной против Юнкера и Сороса, имеющего венгерское происхождение. В ее рамках был представлен плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и напечатано крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя". Ниже более мелким шрифтом значится: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы".

В ответ Еврокомиссия обвинила власти Венгрии в распространении лживых новостей о миграционной политике ЕС, основанных на "безумной теории заговора". При этом "никакого заговора не существует": Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

После этого ФИДЕС пообещал заменить спорные плакаты. Кампания, направленная против руководства ЕС и его миграционной политики, будет закончена 15 марта, сообщил зампредседателя партии Гергей Гуяш. Вызвавшие критику плакаты будут заменены на постеры, информирующие о планах Орбана по повышению рождаемости в Венгрии, а также о намерении ФИДЕС остаться в составе ЕНП, пояснил он.

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