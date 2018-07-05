Опять "Новичок": что мы знаем о новом отравлении в Великобритании

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW.
В Великобритании зафиксирован второй случай отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", - с таким заявлением 4 июля выступило контртеррористическое управление Скотланд-Ярда. Разработанный в СССР яд стал причиной отравления двух человек в британском городе Эймсбери - в 12 километрах от Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW сформулировала главные вопросы и собрала факты, известные на настоящий момент.
Кто стал жертвой "Новичка"?
Жертвами отравления стала британская пара - 44-летняя жительница Солсбери Дон С. и 45-летний Чарли Р. из Эймсбери (в немецкой прессе не принято называть полные имена пострадавших). О них известно, что они были безработными, сошлись вместе несколько месяцев назад, у каждого к моменту их знакомства был ребенок.
С симптомами отравления пострадавшие попали в больницу еще в субботу, 30 июня. Первой стало плохо Дон, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние Чарли. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Пострадавшие проходят лечение в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. Их состояние описывается как критическое.
Откуда в Великобритании взялся яд?
После того, как медики пришли к заключению, что симптомы отравления пострадавшей пары напоминают те, что известны по отравлению Скрипалей, к делу подключились химики из лаборатории министерства обороны Портон-Даун. Там подтвердили, что двое новых пострадавших отравилась в результате действия вещества, называемого "Новичок".
Как именно они отравились, пока неизвестно. Неофициальной рабочей версией следствия считается, что им мог попасть в руки шприц или другая емкость, в которой хранился яд, ранее использованный против Скрипалей.
Поисками источника отравляющего вещества усиленно занимается контртеррористическое управление Скотланд-Ярда. Полиция пока воздержалась от того, чтобы делать заявления, "является ли нервный агент частью той же партии, которая использовалось против Скрипалей".
Как новый случай связан с отравлением Скрипалей?
Пока есть два очевидных связующих звена: территориальная близость двух событий и тип отравляющего вещества. По данным британской полиции, нет свидетельств, что в дни до отравления пострадавшие находились на территории, на которой ранее были зафиксированы следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок" и где произошло отравление Скрипалей. Также нет свидетельств о какой-либо связи пострадавших со Скрипалями.
Со спецслужбами безработная пара, по сведениям полиции, не сотрудничала. Скотланд-Ярд подчеркивает, что нет и данных, указывающих на преднамеренный характер преступления. "Рабочая версия, что они стали жертвами последствий предыдущей атаки (на Скрипалей. - Ред.) или еще чего-то, но не были непосредственной мишенью", - заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC.
Тем не менее следствие проверяет возможную связь между двумя отравлениями, заявили в полиции.
Есть ли подвижки в расследовании дела Скрипалей?
Официально - нет. Последнее заявление о ходе расследования Скотланд-Ярд сделал еще в июне. Но в нем говорилось только об огромном объеме работы, проделанном следствием. Тем не менее 2 июля британская газета The Sun опубликовала статью, в которой, ссылаясь на свои источники в полиции, заявила, что в деле об отравлении бывшего двойного агента российских и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери появились подозреваемые - двое мужчин, которые якобы "наверняка имеют тесную связь с Россией".
Газета уточняет, что оба покинули Великобританию в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России. Скотланд-Ярд не подтвердил и не опроверг информацию из этой публикации. До сих пор британская полиция не сообщала о том, что идентифицировала подозреваемых. Пострадавшие Сергей и Юлия Скрипаль после лечения, продолжавшегося несколько недель, выписались из больницы. Их местоположение держится властями Великобритании в секрете.
Лондон снова подозревает в отравлении Россию?
В случае с отравлением британской пары никаких новых обвинений со стороны британских властей в адрес Москвы не поступало. Лондон, однако, призвал Кремль оказать помощь в расследовании.
При этом Великобритания продолжает считать Россию ответственной за нападение на Скрипалей. Улики, которые подтверждали бы эти обвинения, пока не были представлены. Российские власти все обвинения в свой адрес категорически отвергают.
Лондон не в первый раз обвиняет Москву в преступлениях в отношении российских граждан, находящихся на британской территории. Самый громкий случай, который привел к резкому обострению двусторонних отношений, - отравление радиоактивным полонием в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, сбежавшего из России.
Есть риск, что от "Новичка" пострадают другие люди?
Жители Эймсбери, особенно соседи британской пары, отравившейся, как утверждает Скотланд-Ярд, "Новичком", по свидетельству репортеров, очень напуганы. Полиция оцепила пять районов города, включая местный парк (там за день до отравления гуляли Дон С. и Чарли Р.), попросив местных жителей не поднимать с земли подозрительные предметы.
Власти успокаивают население тем, что "риск новых заражений низок". Тем не менее горожанам рекомендовано постирать свои вещи или сдать в чистку.
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