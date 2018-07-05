Опять "Новичок": что мы знаем о новом отравлении в Великобритании

В Великобритании зафиксирован второй случай отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", - с таким заявлением 4 июля выступило контртеррористическое управление Скотланд-Ярда. Разработанный в СССР яд стал причиной отравления двух человек в британском городе Эймсбери - в 12 километрах от Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW сформулировала главные вопросы и собрала факты, известные на настоящий момент.

Кто стал жертвой "Новичка"?

Жертвами отравления стала британская пара - 44-летняя жительница Солсбери Дон С. и 45-летний Чарли Р. из Эймсбери (в немецкой прессе не принято называть полные имена пострадавших). О них известно, что они были безработными, сошлись вместе несколько месяцев назад, у каждого к моменту их знакомства был ребенок.

С симптомами отравления пострадавшие попали в больницу еще в субботу, 30 июня. Первой стало плохо Дон, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние Чарли. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Пострадавшие проходят лечение в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. Их состояние описывается как критическое.

Откуда в Великобритании взялся яд?

После того, как медики пришли к заключению, что симптомы отравления пострадавшей пары напоминают те, что известны по отравлению Скрипалей, к делу подключились химики из лаборатории министерства обороны Портон-Даун. Там подтвердили, что двое новых пострадавших отравилась в результате действия вещества, называемого "Новичок".

Полиция оцепила ряд районов, где предполагает найти следы нервно-паралитического вещества

Как именно они отравились, пока неизвестно. Неофициальной рабочей версией следствия считается, что им мог попасть в руки шприц или другая емкость, в которой хранился яд, ранее использованный против Скрипалей.

Поисками источника отравляющего вещества усиленно занимается контртеррористическое управление Скотланд-Ярда. Полиция пока воздержалась от того, чтобы делать заявления, "является ли нервный агент частью той же партии, которая использовалось против Скрипалей".

Как новый случай связан с отравлением Скрипалей?

Пока есть два очевидных связующих звена: территориальная близость двух событий и тип отравляющего вещества. По данным британской полиции, нет свидетельств, что в дни до отравления пострадавшие находились на территории, на которой ранее были зафиксированы следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок" и где произошло отравление Скрипалей. Также нет свидетельств о какой-либо связи пострадавших со Скрипалями.

Юлия Скрипаль после выхода из больницы, 23 мая

Со спецслужбами безработная пара, по сведениям полиции, не сотрудничала. Скотланд-Ярд подчеркивает, что нет и данных, указывающих на преднамеренный характер преступления. "Рабочая версия, что они стали жертвами последствий предыдущей атаки (на Скрипалей. - Ред.) или еще чего-то, но не были непосредственной мишенью", - заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC.

Тем не менее следствие проверяет возможную связь между двумя отравлениями, заявили в полиции.

Есть ли подвижки в расследовании дела Скрипалей?

Официально - нет. Последнее заявление о ходе расследования Скотланд-Ярд сделал еще в июне. Но в нем говорилось только об огромном объеме работы, проделанном следствием. Тем не менее 2 июля британская газета The Sun опубликовала статью, в которой, ссылаясь на свои источники в полиции, заявила, что в деле об отравлении бывшего двойного агента российских и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери появились подозреваемые - двое мужчин, которые якобы "наверняка имеют тесную связь с Россией".

Газета уточняет, что оба покинули Великобританию в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России. Скотланд-Ярд не подтвердил и не опроверг информацию из этой публикации. До сих пор британская полиция не сообщала о том, что идентифицировала подозреваемых. Пострадавшие Сергей и Юлия Скрипаль после лечения, продолжавшегося несколько недель, выписались из больницы. Их местоположение держится властями Великобритании в секрете.

Лондон снова подозревает в отравлении Россию?

В случае с отравлением британской пары никаких новых обвинений со стороны британских властей в адрес Москвы не поступало. Лондон, однако, призвал Кремль оказать помощь в расследовании.

При этом Великобритания продолжает считать Россию ответственной за нападение на Скрипалей. Улики, которые подтверждали бы эти обвинения, пока не были представлены. Российские власти все обвинения в свой адрес категорически отвергают.

Лондон не в первый раз обвиняет Москву в преступлениях в отношении российских граждан, находящихся на британской территории. Самый громкий случай, который привел к резкому обострению двусторонних отношений, - отравление радиоактивным полонием в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, сбежавшего из России.

Есть риск, что от "Новичка" пострадают другие люди?

Жители Эймсбери, особенно соседи британской пары, отравившейся, как утверждает Скотланд-Ярд, "Новичком", по свидетельству репортеров, очень напуганы. Полиция оцепила пять районов города, включая местный парк (там за день до отравления гуляли Дон С. и Чарли Р.), попросив местных жителей не поднимать с земли подозрительные предметы.

Власти успокаивают население тем, что "риск новых заражений низок". Тем не менее горожанам рекомендовано постирать свои вещи или сдать в чистку.

Смотрите также:

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Место происшествия В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Бывший двойной агент и его дочь Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлия Скрипаль вышла из комы Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Обмен и британское гражданство В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Здесь нашли жертв отравления Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Полицейские в защитных костюмах Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Британские военные в Солсбери После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Тереза Мэй обвинила Россию Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Взаимные высылки диломатов 26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Споры о стране происхождения яда Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлия Скрипаль вышла из больницы Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени. Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов

