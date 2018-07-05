 Опять ″Новичок″: что мы знаем о новом отравлении в Великобритании | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 05.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Опять "Новичок": что мы знаем о новом отравлении в Великобритании

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW.

Полиция оцепила ряд районов в Эймсбери после того, как получила подтверждение, что двое британцев отравились Новичком

Полиция оцепила ряд районов в Эймсбери

В Великобритании зафиксирован второй случай отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", - с таким заявлением 4 июля выступило контртеррористическое управление Скотланд-Ярда. Разработанный в СССР яд стал причиной отравления двух человек в британском городе Эймсбери - в 12 километрах от Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW сформулировала главные вопросы и собрала факты, известные на настоящий момент.

Кто стал жертвой "Новичка"?

Жертвами отравления стала британская пара - 44-летняя жительница Солсбери Дон С. и 45-летний Чарли Р. из Эймсбери (в немецкой прессе не принято называть полные имена пострадавших). О них известно, что они были безработными, сошлись вместе несколько месяцев назад, у каждого к моменту их знакомства был ребенок.

С симптомами отравления пострадавшие попали в больницу еще в субботу, 30 июня. Первой стало плохо Дон, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние Чарли. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Пострадавшие проходят лечение в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. Их состояние описывается как критическое.

Откуда в Великобритании взялся яд?

После того, как медики пришли к заключению, что симптомы отравления пострадавшей пары напоминают те, что известны по отравлению Скрипалей, к делу подключились химики из лаборатории министерства обороны Портон-Даун. Там подтвердили, что двое новых пострадавших отравилась в результате действия вещества, называемого "Новичок".

Полиция оцепила ряд районов, где предполагает найти следы нервно-паралитического вещества

Полиция оцепила ряд районов, где предполагает найти следы нервно-паралитического вещества

Как именно они отравились, пока неизвестно. Неофициальной рабочей версией следствия считается, что им мог попасть в руки шприц или другая емкость, в которой хранился яд, ранее использованный против Скрипалей.

Поисками источника отравляющего вещества усиленно занимается контртеррористическое управление Скотланд-Ярда. Полиция пока воздержалась от того, чтобы делать заявления, "является ли нервный агент частью той же партии, которая использовалось против Скрипалей".

Как новый случай связан с отравлением Скрипалей?

Пока есть два очевидных связующих звена: территориальная близость двух событий и тип отравляющего вещества. По данным британской полиции, нет свидетельств, что в дни до отравления пострадавшие находились на территории, на которой ранее были зафиксированы следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок" и где произошло отравление Скрипалей. Также нет свидетельств о какой-либо связи пострадавших со Скрипалями.

Юлия Скрипаль после выхода из больницы

Юлия Скрипаль после выхода из больницы, 23 мая

Со спецслужбами безработная пара, по сведениям полиции, не сотрудничала. Скотланд-Ярд подчеркивает, что нет и данных, указывающих на преднамеренный характер преступления. "Рабочая версия, что они стали жертвами последствий предыдущей атаки (на Скрипалей. - Ред.) или еще чего-то, но не были непосредственной мишенью", - заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC.

Тем не менее следствие проверяет возможную связь между двумя отравлениями, заявили в полиции.

Есть ли подвижки в расследовании дела Скрипалей?

Официально - нет. Последнее заявление о ходе расследования Скотланд-Ярд сделал еще в июне. Но в нем говорилось только об огромном объеме работы, проделанном следствием. Тем не менее 2 июля британская газета The Sun опубликовала статью, в которой, ссылаясь на свои источники в полиции, заявила, что в деле об отравлении бывшего двойного агента российских и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери появились подозреваемые - двое мужчин, которые якобы "наверняка имеют тесную связь с Россией".

Газета уточняет, что оба покинули Великобританию в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России. Скотланд-Ярд не подтвердил и не опроверг информацию из этой публикации. До сих пор британская полиция не сообщала о том, что идентифицировала подозреваемых. Пострадавшие Сергей и Юлия Скрипаль после лечения, продолжавшегося несколько недель, выписались из больницы. Их местоположение держится властями Великобритании в секрете.

Лондон снова подозревает в отравлении Россию?

В случае с отравлением британской пары никаких новых обвинений со стороны британских властей в адрес Москвы не поступало. Лондон, однако, призвал Кремль оказать помощь в расследовании. 

Контекст

Пара, обнаруженная без сознания в городе Эймсбери, по данным полиции была отравлена тем же веществом, что и Скрипали. (04.07.2018)

Подозреваемые тесно связаны с Россией, полагает британская полиция. Они покинули Великобританию в течение суток после покушения на Скрипалей. (03.07.2018)

Немецкая разведка еще в 1990-х годах получила пробы яда "Новичок". Что это меняет в деле об отравлении Скрипалей? DW поговорила с британским экспертом по химоружию Ричардом Гатри. (17.05.2018)

По сведениям британских властей, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля отравили ядом, принадлежащим к группе "Новичок". DW отвечает на главные вопросы об этом отравляющем веществе. (14.03.2018)

При этом Великобритания продолжает считать Россию ответственной за нападение на Скрипалей. Улики, которые подтверждали бы эти обвинения, пока не были представлены. Российские власти все обвинения в свой адрес категорически отвергают.

Лондон не в первый раз обвиняет Москву в преступлениях в отношении российских граждан, находящихся на британской территории. Самый громкий случай, который привел к резкому обострению двусторонних отношений, - отравление радиоактивным полонием в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, сбежавшего из России.

Есть риск, что от "Новичка" пострадают другие люди?

Жители Эймсбери, особенно соседи британской пары, отравившейся, как утверждает Скотланд-Ярд, "Новичком", по свидетельству репортеров, очень напуганы. Полиция оцепила пять районов города, включая местный парк (там за день до отравления гуляли Дон С. и Чарли Р.), попросив местных жителей не поднимать с земли подозрительные предметы.

Власти успокаивают население тем, что "риск новых заражений низок". Тем не менее горожанам рекомендовано постирать свои вещи или сдать в чистку.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:26
Now live
02:26 мин

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили  

Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"?  

Журналист The Guardian в Немцова.Интервью: Российские шпионы в Лондоне следят за олигархами в интересах Путина как в холодную войну  

Также по теме

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire

Британия призвала РФ помочь расследовать новое отравление "Новичком" 05.07.2018

Британская пара, отравленная ядом "Новичок", находится в критическом состоянии. В Лондоне призвали РФ предоставить сведения об отравлении Скрипалей.

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили (24.05.2018) 24.05.2018

Появилось первое видео с дочерью бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Она призналась, что шокирована самим фактом использования нервно-паралитического вещества. В дальнейшем Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию.

England Giftgasattacke auf Ex-Doppelagent Sergei Skripal in Salisbury

От яда "Новичок" в Солсбери могли пострадать более 130 человек 26.03.2018

Сергей Скрипаль и его дочь, находящиеся после отравления нервно-паралитическим веществом в критическом состоянии, могут никогда больше не выздороветь окончательно, сообщила Тереза Мэй.

Самые читаемые сегодня

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Пенсионная реформа в России: громкие обещания и голые факты  

Двое англичан под Солсбери были отравлены "Новичком"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно