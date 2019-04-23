 Опубликовано видеообращение похожего на лидера ИГ аль-Багдади человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2019

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Мир

Опубликовано видеообращение похожего на лидера ИГ аль-Багдади человека

Мужчина, называющий себя аль-Багдади, заявляет в видеообращении, что, несмотря на падение Багхуса, битва против западного мира будет долгой, и грозит местью за убитых и пленных джихадистов.

Разрушения в городе Багхус, считавшемся года последним бастионом террористической группировки Исламское государство в Сирии

Разрушения в городе Багхус, считавшемся последним бастионом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии

Видеообращение мужчины, внешне похожего на лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)  Абу Бакра аль-Багдади, в понедельник, 29 апреля, было опубликовано в Telegram-канале медиагруппы Аль-Фуркан, считающейся информационным каналом ИГ.

В начале видео указывается, что оно было сделано в апреле 2019 года, однако точную дату его создания определить нельзя. Если запись является подлинной, то на ней показано первое публичное выступлением лидера исламистов за пять лет.

На видео, длящемся около 18 минут, изображен сидящий по-турецки бородатый мужчина, обращающийся к трем скрывающим свое лицо сторонникам.

Лидер ИГ назвал теракты в Шри-Ланке "местью"

В своей речи он упоминает считавшийся последним бастионом ИГ в Сирии город Багхус, взятый объединенными курдскими и арабскими войсками при поддержке США в марте 2019 года, и говорит о том, что борьба против западного мира еще не окончена. "Сражение за Багхус в прошлом. Однако борьба ИГ с Западом - это долгая битва", - заявляет он.

Контекст

Парижские террористы прониклись радикальными идеями в тюрьме. В местах заключения в Германии тоже немало радикально настроенных исламистов. Необходима профилактическая работа, но наладить ее нелегко.

Новость о похищении боевиками "Исламского государства" более чем 200 сирийских христиан всколыхнула весь мир. Это было целью джихадистов: террор стал частью циничной медиастратегии.

Теракты в Шри-Ланке, произошедшие 21 апреля 2019 года - в день, когда католики и протестанты по всему миру отмечали праздник Пасхи, и унесшие жизни более 250 человек, он называет местью ИГ за гибель и плен джихадистов. 

Слухи о смерти аль-Багдади

Проверить подлинность видео не представляется возможным. Последнее известное видеообращение аль-Багдади к своим сторонникам относится к июлю 2014 года. В тогдашнем выступлении в иракском городе Мосул он призвал всех мусульман подчиниться "халифату" ИГ.

За последние годы не раз сообщалось о смерти лидера экстремистов. Так, в мае 2017 года МИД России заявил, что с высокой долей вероятности аль-Багдади находился в числе группы исламистов, по которой был нанесен авиаудар российскими ВВС. В США за голову лидера террористов назначена награда в 25 миллионов долларов.

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    Автор: Александра Елкина


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