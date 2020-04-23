 Опрос: Миллионы безработных американцев не получают пособие | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.04.2020

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Мир

Опрос: Миллионы безработных американцев не получают пособие

Множество американцев не справляются с бюрократией или техническими проблемами, поэтому не могут получить пособие по безработице, выяснил институт EPI в своем исследовании.

Люди перед биржей труда в Нью-Йорке

Биржа труда в Нью-Йорке

Миллионы американцев, потерявшие работу в связи с локдауном, который был введен для борьбы с эпидемией коронавируса, не получают государственные пособия. К такому выводу пришел вашингтонский Институт экономической политики (EPI), опубликовавший во вторник, 28 апреля, итоги онлайн-опроса более чем 24 тысяч взрослых американцев.

По данным EPI, на каждых десять человек, успешно зарегистрировавшихся в качестве безработного на бирже труда, приходится 3-4 человека, которые не справились с бюрократическими требованиями или техническими проблемами, поэтому не смогли подать заявление. Еще двое из десяти по этим же причинам не стали пытаться получить государственное пособие по безработице. И еще примерно двое из десяти смогли подать заявление, но оно было отклонено.

Согласно официальной статистике, в США с середины марта 26,5 млн человек подали заявление на пособие по безработице. К этой цифре следует добавить еще от 8,9 до 13,9 млн человек, которые не попали в статистику, утверждает EPI. "Исследование подтверждает то, что показывают отдельные случаи и о чем сообщалось в СМИ: люди сталкиваются с проблемами на пути к помощи, в которой они нуждаются", - сказал его автор Бен Зипперер.

Однако и те, кто успешно зарегистрировался на бирже труда, вынуждены по нескольку недель ждать пособия по безработице. По данным министерства труда США, пособия получают уже 71 процент подавших заявление. Однако в разных штатах цифры сильно отличаются. Так, власти Флориды сообщили, что смогли обработать только пятую часть заявлений.

Институт экономической политики провел опрос с 12 по 17 апреля с использованием Google Surveys. EPI является некоммерческой организацией, близкой к профсоюзному движению.

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Контекст

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