 Опрос: Две трети россиян признают наличие политзаключенных в России | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2020

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Россия

Опрос: Две трети россиян признают наличие политзаключенных в России

Две трети россиян признают наличие политзаключенных в стране. Это самый высокий показатель за все время опросов "Левада-центра" с 2004 года. По мнению социологов, на итоги повлияли "дело Голунова" и протесты в Москве.

Портрет Егора Жукова с требованием освободить его

Почти две трети россиян (63 процента) считают, что в России есть люди, осужденные за их политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это следует из результатов опроса, которые были обнародованы в понедельник, 20 января, "Левада-центром" по итогам исследования, проведенного в декабре 2019 года.

Нынешний показатель - самый высокий за все время соответствующих опросов "Левада-центра" с 2004 года. Годом ранее о наличии политзаключенных в России заявила половина респондентов.

Контекст

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В интервью DW Ильдар Дадин рассказал, что думает о московских протестах и деле Константина Котова, приговоренного по "дадинской статье". Суд рассмотрит апелляцию по этому делу 14 октября. (12.10.2019)

Дело Голунова и "московское дело"

По мнению директора "Левада-центра" Льва Гудкова, резкий рост ответов о политзаключенных стал эффектом дела Ивана Голунова - журналиста-расследователя издания "Медуза", которому полицейские подбросили наркотики, а также так называемого "московского дела", фигурантами которого стали участники летних акций протеста против недопуска кандидатов от оппозиции к выборам в Морсгордуму.

На просьбу назвать фамилии конкретных политзаключенных респонденты чаще всего называли бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и украинского режиссера Олега Сенцова. Список российских политзаключеных, который ведет правозащитный центр "Мемориал", в настоящее время насчитывает 63 человека. Еще 245 человек, по данным организации, пострадали за религиозные убеждения и еще 212 преследуются без лишения свободы.

Примечательно, что, согласно результатам того же опроса "Левада-центра", 68 процентов россиян чувствуют себя в России свободными людьми. Этот показатель даже слегка увеличился по сравнению с декабрем 2018 года (плюс два процента).

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    Автор: Григорий Аросев


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