 Опрос: Две трети немцев не видят доверия в правящей коалиции | Новости из Германии о Германии | DW | 23.09.2018

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Германия

Опрос: Две трети немцев не видят доверия в правящей коалиции

54 процента респондентов выступили против проведения досрочных выборов в Германии, поддержали идею 40 процентов опрошенных.

Ангела Меркель, Хорст Зеехофер и Андреа Налес (фото из архива)

Ангела Меркель, Хорст Зеехофер и Андреа Налес (фото из архива)

Спор вокруг судьбы бывшего главы Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen), по мнению значительной части жителей Германии, подорвал доверие внутри правящей коалиции.

Так, две трети немцев (67 процентов) больше не верят, что лидеры Христианско-демократического Союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) все еще могут доверять друг другу в совместной работе. Противоположного мнения придерживаются 27 процентов респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Emnid, опубликованного газетой Bild am Sonntag в воскресенье, 23 сентября.

Контекст

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54 процента - против досрочных выборов

Половина опрошенных (51 процент) считает, что правительство работоспособно, 39 процентов говорят об обратном. При этом 54 процента выступают против проведения в Германии досрочных выборов, за - 40 процентов.

Спор вокруг Масена главным образом нанес репутационный ущерб главе ХСС Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer), считают 43 процента респондентов, 22 процента видят наиболее крупные потери у главы ХДС и канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), 16 процентов - у лидера СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles).

Зеехофер не хочет увольнять Масена

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что, несмотря на давление, не намерен увольнять с его нынешнего поста бывшего главу Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена. "Я обязан заботиться о своих подчиненных и не увольняю их потому что политики и общественность настроены против них", - рассказал Зееховер в интервью изданию Bild am Sonntag.

Ханс-Георг Масен лишился своей предыдущей должности после интервью, в котором выразил сомнение в достоверности видеозаписи из Хемница: на ней было видно, как праворадикалы нападают на прохожих. Позднее также стало известно, что он, не имея на то права, передал парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информацию из еще неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы.

Зеехофер, Меркель и Налес сначала договорились о том, чтобы снять его с должности и дать ему пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел. Но достигнутый компромисс в Германии подвергли резкой критике, назвав его отставкой с повышением.

Налес в ответ на это призвала к новым переговорам по поводу судьбы Масена, политики условились провести их 23 сентября. 

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    Автор: Ирина Филатова


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