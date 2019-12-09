 Опрос: Большинство немцев хотят помнить о преступлениях нацистов | Новости из Германии о Германии | DW | 24.01.2020

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Германия

Опрос: Большинство немцев хотят помнить о преступлениях нацистов

Три четверти участников опроса, проведенного по заказу DW, заявили, что всем немецким школьникам необходимо побывать на экскурсии в бывших концлагерях.

Бывший концлагерь Освенцим

В бывшем концлагере Освенцим

Большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях национал-социализма. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом infratest dimap по заказу медиакомпании Deutsche Welle. 55 процентов респондентов считают, что в ФРГ надлежащим образом хранят память о преступлениях нацистской Германии. Каждый четвертый опрошенный высказал мнение, что о Холокосте в Германии вспоминают слишком часто, тогда как каждый шестой был уверен в обратном.

Инфографика с результатами опроса

Среди людей разных политических взглядов были существенные различия в ответе на этот вопрос. В частности, почти все сторонники "зеленых" (93 процента) считают, что немецкое общество не слишком часто (ответы были "говорят достаточно" или "говорят недостаточно") вспоминает о нацистских преступлениях. Среди сторонников социал-демократов этот показатель составил 82 процента, среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС - 76 процентов. При этом ровно половина сторонников крайне правой "Альтернативы для Германии" уверены, что воспоминания о Холокосте в немецком обществе избыточны.

Инфографика с результатами опроса

Второй вопрос звучал так: "Недавно кто-то сказал о том, что спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны нам следует перестать уделять так много времени эпохе национал-социализма, а, наконец, подвести под ней окончательную черту. Прав ли этот человек?" На него положительно ответили 37 процентов опрошенных, а 60 процентов заявили, что они - против подведения окончательной черты под эпохой национал-социализма. В ходе аналогичного опроса в 2018 году лишь 26 процентов участников заявили, что хотели бы провести такую черту, спустя год этот показатель составлял уже 33 процента.

Экскурсии для школьников и роль семьи

Три четверти респондентов считают, что поездка в один из бывших концлагерей должна стать обязательной в программе всех немецких школ. Против такой идеи высказались 24 процента опрошенных. Более 60 процентов уверены, что каждый должен разобраться в том, какова была роль старших членов его семьи в годы нацизма.

Инфографика с результатами опроса

Контекст

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Репрезентативный опрос был приурочен к 75-летней годовщине освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим, отмечаемой 27 января. В 1996 году по инициативе тогдашнего президента ФРГ Романа Херцога (Roman Herzog) этот день был объявлен в Германии Днем памяти жертв национал-социализма. В 2005 году ООН последовала этому примеру, с тех пор 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Исследование было проведено методом телефонных интервью, в нем участвовали 1018 человек.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

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  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:18

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве

 

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

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