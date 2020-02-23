Определился украинский участник конкурса "Евровидение-2020"

В Украине вечером в субботу, 22 февраля, определился победитель национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2020". Им стала группа Go_A с песней на украинском языке "Соловей". Эта группа существует с 2012 года, однако до сих пор она не пользовалась широкой известностью. При этом на отборочном конкурсе музыканты сумели получить высший балл как от судей, так и от зрителей.

По информации онлайн-издания Strana.ua, состав группы Go_A со дня ее основания менялся 14 раз. Сегодня в группу входят вокалистка Екатерина Павленко, клавишник Тарас Шевченко, гитарист Иван Григоряк, а также играющий на свирели Игорь Диденчук.

Что известно об украинской группе Go_A

Песня "Соловей", с которой группа Go_A поедет на конкурс "Евровидение" в нидерландский город Роттердам, объединяет электронную музыку, фольклорный вокал и танцевальные биты. Во время исполнения песни музыканты, кроме прочего, играют на африканских барабанах.

Вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко, помимо выступлений на сцене, руководит хором ветеранов. Все музыканты группы, кроме Игоря Диденчука, раньше играли тяжелый рок, а Тарас Шевченко был участником рэп-группы, указывает онлайн-издание Strana.ua.

Песенный конкурс "Евровидение-2020" начнется 12 мая. В этот день во второй половине первого полуфинала выступит Украина . Финал конкурса пройдет 16 мая.

Кто поедет на "Евровидение-2020" от России

Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова считают возможным кандидатом на участие в "Евровидении-2020" от России

Имя участника песенного конкурса "Евровидение-2020" от России пока не известно. 1 февраля композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что Россию на конкурсе, скорее всего, будет представлять певец Александр Панайотов.

Другими кандидатами на выступление в Роттердаме считаются, кроме прочих, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, дуэт Николая Баскова и Филиппа Киркорова, Элджей, Ольга Бузова и Никита Джигурда.

Как будут отбирать участника "Евровидения-2020" от Германии

Участник конкурса от Германии будет назван 27 февраля. В этом году общественно-правовой телерадиовещатель NDR отказался от организации отборочного тура для немецких исполнителей. Вместо этого участника "Евровидения-2020" от Германии, а также его песню должны будут определить два жюри.

В Германии певица Хелене Фишер - суперзвезда. Однако шансов на то, чтобы представлять Германию на "Евровидении-2020" у нее мало

Среди поклонников "Евровидения" курсируют слухи о том, что неплохие шансы на победу есть у победителя конкурса Deutschland sucht den Superstar 2009 года Даниэля Шумахера (Daniel Schuhmacher), а также у певицы Алли Нойман (Alli Neumann). Другим возможным кандидатом может стать суперзвезда Хелене Фишер (Helene Fischer), однако ее шансы на то, чтобы представлять Германию на "Евровидении" в нынешнем году, считаются не очень высокими.

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