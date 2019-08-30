 Определились страны-участницы ″Евровидения-2020″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2019

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Европа

Определились страны-участницы "Евровидения-2020"

Всего на 65-м песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет под девизом "Откройся", выступят представители 41 страны.

Логотип Евровидения-2019

Логотип "Евровидения-2019" (фото из архива)

В 65-м песенном конкурсе "Евровидение", который весной 2020 года пройдет в нидерландском Роттердаме, примут участие представители 41 страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU), полученном DW в среду, 13 ноября.

Конкурсанты из 35 стран примут участие в двух полуфиналах. Из них в общей сложности 20 участников пройдут в финал, где к ним присоединятся исполнители, выступающие от "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также представитель страны-хозяйки - Нидерландов.

В 2019 году Болгария и Украина в "Евровидении" не участвовали. На будущий год ожидается их возвращение в этот формат.

Жеребьевка для определения того, в каком полуфинале будет выступать каждая из стран, состоится 28 января 2020 года в Роттердаме.

Роттердам

Роттердам

"Евровидение-2020": "Открыться для других"

Контекст

Конкурс в Мальмё показал, что постсоветские страны на него средств не жалеют. В странах Западной Европы "Евровидение" грозит стать маргинальным событием, считает Андрей Бреннер. (19.05.2013)

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве Сергей Лазарев дал интервью DW. Речь в нем шла не только о желании победить на конкурсе, но и о том, по каким вопросам он сохраняет свою позицию. (14.05.2019)

В октябре был озвучен официальный девиз конкурса: "Откройся" ("Open Up"). Устроители мероприятия предлагают участникам и всей его более чем 180-миллионной аудитории "открыться для других, для разных мнений, историй, а также для музыки" каждой из стран.

Исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд обратил внимание на разнообразие участников предстоящего шоу: "Мы очень рады, что в рамках 65-го песенного конкурса так много общественных вещателей представят свои лучшие национальные музыкальные таланты".

Первый и второй полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

Нидерланды в пятый раз принимают конкурс, он уже проходил в Хилверсюме, Амстердаме и дважды - в Гааге. Страна участвует в "Евровидении" с его первого, 1956, года.

В этом году победу в Тель-Авиве одержал голландец Дункан Лоренс с трагической балладой "Arcade", россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

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  • Lake Malawi, Чехия

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    Lake Malawi, Чехия

    А это - парни из чешского трио Lake Malawi. Для хипстеров, которыми они предстают в видеоклипе к конкурсной песне, на церемонии открытия они выглядели вполне себе обычно. "Жаль, что Малави не участвует в конкурсе, а жители этой африканской страны не могут проголосовать за нас", - посетовали музыканты.

  • Верка Сердючка, Украина

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

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    Не смогут проголосовать и жители Украины, так как эта страна отказалась от участия в конкурсе в этом году. Но представительница Украины Верка Сердючка выступит в Тель-Авиве в качестве гостя. На церемонии открытия она охотно распевала с журналистами и фанатами.

  • Билал Хассани, Франция

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Билал Хассани, Франция

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  • Конан Осирис, Португалия

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Конан Осирис, Португалия

    Еще один экстравагантый исполнитель на нынешем конкурсе - Конан Осирис (справа) из Португалии. Прежде, чем стать певцом, он несколько лет проработал в секс-шопе. "И что я там понял? Не все в мире крутится вокруг секса. Гораздо больше - вокруг души", - поделился с DW португалец.

  • Леонора, Дания

    "Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

    Леонора, Дания

    Не все крутится вокруг музыки на "Евровидении". "Не будьте слишком политизированными", - призывает в своей песне датчанка Леонора. Это возможно на конкурсе в Тель-Авиве - в непосредственной близости от израильско-палестинского конфликта? "Но ведь стало возможным провести конкурс в Израиле!" - отвечает Леонора.

    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


Смотреть видео 07:31

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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"Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

На церемонии открытия корреспондент DW поговорил с некоторыми участниками. (13.05.2019)  

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