Оправданная в Пакистане христианка хочет приехать в Германию

Католичка Асия Биби, приговоренная в Пакистане к смертной казни по обвинению в богохульстве и позже оправданная Верховным судом, хотела бы покинуть страну и уехать в ФРГ. "Моя подзащитная была бы счастлива, если бы могла со своей семьей выехать в Германию", - заявил адвокат Саиф уль-Малук в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в ночь на воскресенье, 11 ноября.

Власти Германии, по всей видимости, готовы принять Биби с семьей, если будут соблюдены определенные условия. "Мы находимся в диалоге с пакистанским правительством и нашими партнерами. На первом месте для нас стоит защита Асии Биби и ее семьи", - заявил изданию собеседник в МИД ФРГ. По этим данным, Биби согласны принять несколько европейских стран, если она сможет покинуть Пакистан.

Оправдательный приговор

51-летняя мать пятерых детей Асия Биби ожидала исполнения смертного приговора с 2010 года, когда ее признали виновной в оскорблении пророка Мухаммеда. В июне 2009 года Биби работала в поле вместе с мусульманками. Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.

В конце октября Верховный суд Пакистана неожиданно для многих оправдал Асию Биби, после чего в стране вспыхнули массовые протесты исламистов. Муж Биби признался, что опасается за безопасность супруги, и попросил для семьи убежища в США, Великобритании или Канаде. Вынеся оправдательный приговор, Верховный суд запретил женщине покидать Пакистан.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

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