 Оппозиция готовит митинг против обнуления сроков Путина | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2020

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Россия

Оппозиция готовит митинг против обнуления сроков Путина

Несколько оппозиционных движений подали в мэрию Москвы заявку на митинг 21 марта. А журналист Илья Азар призвал всех, кто "в бешенстве", присоединиться к его одиночному пикету уже сегодня.

Рука Путина на конституции

Рука Путина на конституции

Целый ряд оппозиционных организаций и активистов подали во вторник, 10 марта, в мэрию Москвы уведомления о проведении митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Представители "Открытой России", "Партии перемен" и Команды Егора Жукова подали уведомление на проведение митинга 21 марта. Он должен пройти на проспекте академика Сахарова. Заявленная численность - 50 тысяч человек.

"Организаторы считают недопустимым переписывание Конституции России в интересах правящей верхушки и призывают присоединиться к митингу все политические силы и всех людей, которые хотят для себя и России свободы, развития и процветания. Речь фактически идет об узурпации власти Владимиром Путиным. У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", - заявил в интервью "Коммерсанту" пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин.

Кроме того, два уведомления о проведении митингов против изменения Конституции РФ - на 21 и 22 марта - подало движение "Гражданское общество" оппозиционера Михаила Светова.

Между тем журналист и муниципальный депутат Илья Азар призвал присоединиться к его одиночному пикету "против узурпации власти Владимиром Путиным у памятника князю Владимиру около Кремля" во вторник в 19.30. "Приходите и присоединяйтесь к пикетной очереди, если вы в бешенстве и если вам не все равно!" - написал он в соцсети Facebook.

Депутаты Госдумы на своем заседании во вторник поддержали инициативу о внесении в Конституцию РФ поправки об обнулении президентских сроков. Эту инициативу во вторник предложила 83-летний депутат Госдумы Валентина Терешкова, в 1963 году ставшая первой женщиной, совершившей космический полет. Национальное голосование по поправкам в конституцию намечено на 22 апреля.

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Как Россия готовится к изменению Конституции

  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В ожидании "Лебединого озера"

    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Контекст

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