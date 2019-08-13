Оппозиция готовит митинг против обнуления сроков Путина

Целый ряд оппозиционных организаций и активистов подали во вторник, 10 марта, в мэрию Москвы уведомления о проведении митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Представители "Открытой России", "Партии перемен" и Команды Егора Жукова подали уведомление на проведение митинга 21 марта. Он должен пройти на проспекте академика Сахарова. Заявленная численность - 50 тысяч человек.

"Организаторы считают недопустимым переписывание Конституции России в интересах правящей верхушки и призывают присоединиться к митингу все политические силы и всех людей, которые хотят для себя и России свободы, развития и процветания. Речь фактически идет об узурпации власти Владимиром Путиным. У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", - заявил в интервью "Коммерсанту" пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин.

Кроме того, два уведомления о проведении митингов против изменения Конституции РФ - на 21 и 22 марта - подало движение "Гражданское общество" оппозиционера Михаила Светова.

Между тем журналист и муниципальный депутат Илья Азар призвал присоединиться к его одиночному пикету "против узурпации власти Владимиром Путиным у памятника князю Владимиру около Кремля" во вторник в 19.30. "Приходите и присоединяйтесь к пикетной очереди, если вы в бешенстве и если вам не все равно!" - написал он в соцсети Facebook.

Депутаты Госдумы на своем заседании во вторник поддержали инициативу о внесении в Конституцию РФ поправки об обнулении президентских сроков. Эту инициативу во вторник предложила 83-летний депутат Госдумы Валентина Терешкова, в 1963 году ставшая первой женщиной, совершившей космический полет. Национальное голосование по поправкам в конституцию намечено на 22 апреля.

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