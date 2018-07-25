Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за неожиданную встречу с Лавровым

Представители германских оппозиционных партий в среду, 25 июля, подвергли критике канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) за то, что она не раскрыла всех деталей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в которой также участвовали глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

Трудно поверить, что Германия отступила от установленных правил и позволила Герасимову въехать в страну, несмотря на то, что ему запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией, заявил внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour).

По словам Нурипура, партия "зеленых" намерена "провести парламентское расследование" состоявшейся в Берлине неожиданной встречи. Он не уточнил, что конкретно под этим подразумевается.

В свою очередь, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) назвал "прискорбным и странным" то, что правительство ФРГ так мало рассказало о прошедшей встрече Меркель и Лаврова, а также не анонсировало проведение переговоров заранее. Молчание по поводу встречи выглядит "подозрительным", добавил Джир-Сарай.

Ранее, 24 июля, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) рассказала о берлинских переговорах Меркель и Маса с Лавровым и Герасимовым. Их целью было обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и, в особенности, в Сирии. Еще одной темой встречи был конфликт в Украине, уточнила Деммер.

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