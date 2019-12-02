 Оппозиция в Раде провела ″красные линии″ для Зеленского | Новости из Германии об Украине | DW | 04.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Оппозиция в Раде провела "красные линии" для Зеленского

Перед переговорами в "нормандском формате" украинская оппозиция обозначила Зеленскому рамки, за которые нельзя выходить. Среди них компромиссы по федерализации и европейскому курсу Украины.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото из архива)

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото из архива)

Оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" опубликовали во вторник, 3 декабря, совместное заявление, в котором сформулировали "красные линии" для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в "нормандском формате". Пересечение этих линий, согласно заявлению, "нанесет непоправимый ущерб Украине" и нарушит ее "национальные интересы".

Контекст

Украина не ожидает прорыва на встрече в "нормандском формате", сконцентрируется на обмене пленными и прекращении огня в Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Spiegel. (02.12.2019)

Подготовка к саммиту в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже, находится на завершающей стадии, сообщил Дмитрий Песков. (18.11.2019)

Среди "красных линий": сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.

В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украино-российской границей в неподконтрольных Киеву областях. Заявление подписали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.

Сначала вывод боевиков

Ранее в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованном 2 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на выборы в Донбассе, пока оттуда не выведены "нелегальные вооруженные формирования". Он считает, что выборы должны пройти по украинским законам, которые исключают возможность их проведения в присутствии вооруженных (групп.- Ред.). Все украинские партии должны иметь доступ в регион, равно как центральная избирательная комиссия, наблюдатели, представители ОБСЕ.

По словам Зеленского, минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом контроль над границей, с чем он совершенно не согласен. Позиция украинцев прямо противоположная, и это противоречие с минскими соглашениями необходимо обсудить, заявил президент.

Смотрите также: 

  • Путин, Олланд, Порошенко и Меркель позируют для фотографов в ходе саммита по урегулированию украинского кризиса в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Смотреть видео 03:36

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир

Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир  

Габриэль о миротворцах ООН в Донбассе  

Эксклюзив DW: Зеленский заговорил по-русски - президент хочет закончить войну дипломатическим путем  

Также по теме

New York UN Generalversammlung Zelenskij

Зеленский: Сначала вывод боевиков, потом выборы в Донбассе 02.12.2019

Украина не ожидает прорыва на встрече в "нормандском формате", сконцентрируется на обмене пленными и прекращении огня в Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

Heiko Maas Außenminister

Глава МИД ФРГ прибудет в Киев для политических консультаций 18.11.2019

Хайко Мас посетит линию разграничения в Донбассе, а затем встретится с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком и Вадимом Пристайко.

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy

Меркель и Путин обсудили будущую "нормандскую" встречу 11.11.2019

Канцлер ФРГ позвонила президенту России, чтобы обсудить обстановку на востоке Украины и встречу в "нормандском формате". С момента их прошлого разговора прошло менее месяца.

Реклама

Самые читаемые

ФБК обнаружил частный самолет у ведущей российского госканала  

Сколько стоит учеба в университетах Германии  

Немцы борются против строительства ветропарков рядом с их домами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно