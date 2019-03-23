Оппозиция Беларуси отмечает День воли

В столице Беларуси в воскресенье, 24 марта, проходит акция, посвященная 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР). Организаторами мероприятия выступили Объединенная гражданская партия, движение "За свободу", белорусская социал-демократическая партия и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД). Митинг и концерт санкционированы местными властями.

Перед собравшимися выступили и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, председатель Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игорь Борисов , сопредседатели оргкомитета БХД Виталий Рымашевский и Ольга Ковалькова, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Организаторы собирают у собравшихся пожертвования, поскольку им требуется заплатить более 4 тысяч евро (в пересчете с белорусских рублей), в частности, за услуги милиции и медиков, дежурящих во время акции.

В Минске власти отклонили четыре возможные площадки для проведения акции

В процессе подготовки к празднованию Дня воли в Минске городские власти отклонили четыре предложенные оппозицией площадки - возле Большого театра оперы и балета, где год назад в день празднования столетия БНР прошли многотысячный митинг и концерт, на площади Свободы, на стадионе "Динамо" и возле Дворца спорта.

О невозможности устроить акцию на стадионе "Динамо" сообщил активистам президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "Большого диалога со СМИ" в начале марта. "На стадионе "Динамо" этого не будет. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию. Столетие (БНР. - Ред.) отпраздновали - и хватит", - заявил тогда Лукашенко, предложив перенести мероприятие на площадь Бангалор на окраине Минска.

Однако оппозиция отвергла этот вариант, сославшись на то, что площадь вмещает не более 3000 человек и проводить масштабные акции на ней просто опасно. В итоге площадкой проведения мероприятия в 2019 году был выбран Киевский сквер.

Кроме того, власти Минска отказали организаторам празднования Дня воли в просьбе повесить мемориальную доску на дом, в котором 101 год назад была провозглашена независимость БНР, сославшись на нецелесообразность этого. Мемориальная доска была изготовлена на средства, собранные активистами и демократическими организациями в Беларуси.

Акция в честь Дня воли в Гродно

Накануне, 23 марта, праздничные мероприятия под историческими бело-красно-белыми флагами прошли также в Гродно. В акции, которую посетили 4 тысячи человек, приняла участие популярная белорусская рок-группа "Крама", а также такие исполнители, как Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшевич и другие.

Проведение праздничного мероприятия также запланировано в Могилеве.

Студентов предупреждают о последствиях их участия в акции

Традиционно в праздновании Дня воли в Белоруссии участвует большое количество студентов. При этом каждый год появляется информация о том, что руководство вузов предпринимает попытки свести эту активность на нет, предупреждая активистов "о последствиях" вплоть до угрозы исключения. Сами студенты пишут в соцсетях и мессенджерах о прямых, негласных или завуалированных запретах.

При этом вузовское начальство, как правило, отвергает факт каких бы то ни было ограничений. Сотрудник пресс-службы Белгосуниверситета (БГУ), отказавшийся представиться, прокомментировал DW этот вопрос так: "Никто никому не запрещает участвовать в мероприятиях. Не располагаю информацией о намерениях студентов участвовать. Хотите официальный комментарий - пишите официальный запрос, указывайте, откуда у вас информация о том, что в БГУ что-то запрещают".

Что такое Белорусская Народная Республика

Белорусская Народная Республика (БНР) была провозглашена в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство она существовала до 1919 года. Впоследствии правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

Ежегодно белорусская общественность отмечает годовщину образования Белорусской Народной Республики, также называемую в стране Днем воли, 25 марта. Однако, поскольку в 2019 году эта дата выпала на понедельник, было решено перенести празднование на выходные.

В 2018 году в День воли у Большого театра оперы и балета в Минске прошел масштабный концерт в честь 100-летия образования БНР. В мероприятии, санкционированном городскими властями, приняли участие несколько тысяч человек. Сам концерт прошел без инцидентов, однако милиция задержала более 100 активистов. Ряд оппозиционеров оказался в отделениях милиции еще до начала акции.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Взгляд на Беларусь со стороны Академик Анатолий Михайлов (Литва) Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

Взгляд на Беларусь со стороны Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша) Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

Взгляд на Беларусь со стороны Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша) Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

Взгляд на Беларусь со стороны Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия) То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

Взгляд на Беларусь со стороны Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша) Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

Взгляд на Беларусь со стороны Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва) Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

Взгляд на Беларусь со стороны Бизнесмен Павел Маринич (Литва) Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить. Автор: Галина Петровская

