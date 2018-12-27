 Опоздание Меркель на саммит G20 произошло по вине Lufthansa | Новости из Германии о Германии | DW | 27.12.2018

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Германия

Опоздание Меркель на саммит G20 произошло по вине Lufthansa

Компания Lufthansa не снабдила пилотов новыми инструкциями по аварийному запуску системы коммуникации после ее обновления на самолете канцлера ФРГ.

Самолет Конрад Аденауэр в аэропорту Кельн/Бонн

Самолет "Конрад Аденауэр" в аэропорту Кельн/Бонн

Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел в значительной степени по вине компании Lufthansa, сообщает издание Der Spiegel. Согласно докладу подразделения бундесвера, отвечающего за безопасность полетов, Lufthansa в 2010 году забыла проинформировать пилотов и компанию Airbus о том, что установила новую систему коммуникации на правительственном самолете. При этом Lufthansa с 2009 года занимается техническим обслуживанием правительственного Airbus A340.

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Самолет, на котором Ангела Меркель летела на саммит G20, совершил вынужденную посадку из-за выхода из строя распределительной коробки, в системе электроснабжения. Это привело к отключению системы коммуникаций лайнера. (30.11.2018)

Из-за этого пилоты, не снабженные новыми инструкциями, не смогли запустить эту систему после того, как выход из строя одного трансформатора привел к отключению части бортовой электроники. В результате у пилотов отключилась система стационарной связи с диспетчерами, и они вынуждены были поддерживать контакт с наземными службами по спутниковому телефону.

Самолет "Конрад Аденауэр" с германской делегацией вылетел в столицу Аргентины из Берлина вечером в четверг, 29 ноября. Спустя час воздушное судно в связи с выходом из строя системы электроснабжения было вынуждено развернуться над территорией Нидерландов и совершило посадку в аэропорту Кельн/Бонн. Полет с неисправной системой связи с диспетчерами и посадка с полным баком топлива представляют сереьзную опасность для безопасности пассажиров и экипажа.

Канцлер Меркель и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), также находившийся на борту самолета, 30 ноября направились в Мадрид, откуда вылетели в Буэнос-Айрес коммерческим рейсом авиакомпании Iberia. По словам официального представителя правительства Штеффена Зайберта (Steffen Seibert),  этот вариант позволил Меркель и Шольцу прибыть в Аргентину с минимальной задержкой.

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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