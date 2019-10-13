Операция Турции в Сирии: Россия балансирует между Дамаском и Анкарой

Незадолго до начала военной операции в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил свои планы с Владимиром Путиным. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Кремля, российский лидер "призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса".

Если говорить об официальной позиции России по Сирии, Москва поддерживает идею создания конституционного комитета, который, по мнению международного сообщества, должен стать важной вехой в процессе урегулирования длящегося уже восемь лет сирийского конфликта. Еще одна регулярно повторяемая Кремлем мантра - это важность "территориальной целостности" Сирии и "уважение ее суверенитета". Об этом тоже шла речь во время телефонного разговора Эрдогана и Путина.

Дипломатические маневры России в сирийском конфликте

Однако, по мнению аналитиков в Москве, турецкая военная операция в Сирии намного сильнее вредит интересам России, чем утверждается в заявлении Кремля. Военное наступление Турции на севере Сирии не в интересах Москвы, "поскольку Россия считает, что хозяином на территории Сирии должно быть сирийское правительство, а не турецкие военные, не американские и даже не российские", объяснил в интервью DW эксперт по Ближнему Востоку и бывший дипломат Вячеслав Матусов.

Россия вмешалась в конфликт в Сирии, выступив на стороне правительственных войск президента Башара Асада в 2015 году. В результате поддержки со стороны российских военных Асаду удалось переломить ход гражданской войны в свою пользу. В минувшую субботу, 12 октября, Путин заявил, что территорию Сирии должны покинуть все, кто находится на ней нелегитимно. "Это касается вообще всех государств", - подчеркнул Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News и RT Arabic. Речь, судя по всему, шла о США, но, возможно, и Турции.

Колонна российских военных в Сирии

Для России главное, чтобы "турки действовали соразмерно ситуации", отметил помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков во время состоявшегося в понедельник, 14 октября, официального визита Владимира Путина в Эр-Рияд. Осторожная риторика российского руководства вполне объяснима. Несмотря на то, что Москва и Анкара поддерживают в сирийском конфликте противоположные стороны: Россия - правительственные войска, а Турция - так называемую оппозицию - между двумя странами существует тесная связь. Взять хотя бы недавнюю покупку Турцией у России зенитно-ракетного комплекса С-400, которая вызвала жесткую критику со стороны партнеров Анкары в НАТО.

Турецкая операция в Сирии "ставит Россию в очень неудобное положение", считает московский военный эксперт Александр Гольц. Он уверен, что "каждая из представленных в Сирии сил - и курды, и турки, и Дамаск - хотела бы иметь Россию в качестве союзника, но это невозможно". Впрочем, по мнению Гольца, в такой ситуации Россия оказалась отчасти по собственной вине. "В Сирии сталкиваются силы, имеющие вполне конкретные задачи, продиктованные их национальными интересами, - отметил Гольц в интервью DW. - Россия не может ясно сформулировать свои интересы, поскольку их нет, поэтому она обречена маневрировать так, чтобы не испортить отношения ни с Турцией, ни с курдами и подержать отношения с Асадом".

Россия как посредник в сирийском конфликте

Военная операция Турции в Сирии - пусть она и совсем не на руку Москве - вместе с тем предоставляет Кремлю возможность закрепить успех в качестве посредника в сирийском конфликте. Особенно учитывая, что США дали понять, что в будущем могут полностью вывести войска из Сирии.

Дым, поднимающийся над сирийским городом Рас-эль-Айн после воздушного удара Турции

В минувшие выходные курдские группировки на севере страны договорились с Асадом совместно дать отпор турецким военным и передали контроль над несколькими городами на границе с Турцией сирийским правительственным войскам. По некоторым данным, Россия выступила посредником в этой сделке.

Курды, которые раньше надеялись на помощь США, "сегодня под угрозой турецкого вторжения все-таки обратили взор на Дамаск", отмечает Вячеслав Матусов. По его мнению, ранее курды "под давлением американцев" отвергали предложенные Дамаском варианты сотрудничества.

"Конструктивный диалог" с Турцией?

России хотелось бы, чтобы в долгосрочной перспективе американские военные полностью покинули территорию Сирии, рассуждает другой эксперт по Ближнему Востоку, Андрей Онтиков. Несмотря на то, что с Турцией у России тоже нет согласия в отношении сирийского конфликта, Анкара гораздо более предпочтительный для Москвы партнер по переговорам, нежели Вашингтон, полагает он.

"Если выбирать между турками и американцами, мы (Россия. - Ред.) выберем турок и будем прикладывать все усилия, чтобы американцы ушли из Сирии", - считает он. По словам эксперта, с Турцией у России есть "конструктивный диалог и понимание того, что в перспективе мы сможем с Анкарой договориться" о выводе ее военных из Сирии: "С американцами у нас такого диалога нет".

Нестабильность в Сирии - угроза российской безопасности

Между тем для России турецкая военная операция на севере Сирии гораздо серьезнее, чем просто дипломатическая игра. Вторжение Турции на сирийскую территорию может представлять серьезную угрозу национальным интересам России.

В результате авиаударов, наносимых турецкой стороной, из охраняемых курдами лагерей на севере Сирии удалось бежать нескольким сотням сторонников террористической организации "Исламское государство". В России рассматривают их побег как серьезную угрозу национальной безопасности. Выступая на саммите СНГ в Ашхабаде в пятницу, 11 октября, Путин усомнился в способности турецких военных контролировать тюрьмы с боевиками ИГ на севере Сирии, которые до сих пор охраняли курды. "Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они (террористы ИГ. - Ред.) просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - отметил российский президент. Он также призвал другие страны к сотрудничеству на уровне служб безопасности. "Это реальная для нас с вами угроза", - предупредил Путин.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Андрея Онтикова, российские призывы к стабильности в Сирии - это "банальный прагматизм", поскольку многие из боевиков ИГ - выходцы с Северного Кавказа и из южных регионов России или из соседних с Россией стран Центральной Азии. "России нужна стабилизация Сирии, чтобы не было постоянного источника нестабильности, который влиял бы на Ближний Восток, Среднюю Азию и на кавказские республики, - уверен эксперт. - Если в Сирии будет спокойно, то с южной стороны для России не будет никакой угрозы".

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