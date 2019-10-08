 Оператор Baltic Pipe получил все разрешения на прокладку | Новости из Германии о Европе | DW | 11.05.2020

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Европа

Оператор Baltic Pipe получил все разрешения на прокладку

Варшава надеется благодаря трубопроводу Baltic Pipe снизить зависимость от поставок "Газпрома". Последними строительство одобрили власти Швеции.

Сооружение по дегидратации газа в Польше

Сооружение по дегидратации газа в Польше

Оператор польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM S.A. получил все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в пресс-службе проекта.

Газопровод позволит транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу. Варшава надеется, что благодаря трубопроводу удастся снизить зависимость от поставок российской энергокомпании "Газпром".

Проект одобрили власти Швеции

Последними строительство одобрили власти Швеции: 7 мая они дали добро на прокладку Baltic Pipe через исключительную шведскую экономическую зону в Балтийском море. Протяженность участка трубы, который пройдет через этот район, составляет 85 километров. Разрешение было выдано министерством предпринимательства, энергетики и связи Швеции.

В апреле 2019 года стало известно, что Еврокомиссия дополнительно выделит почти 215 млн евро финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe. Ранее разрешения были выданы в Польше и Дании.

Газопровод может быть введен в строй уже в 2022 году

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии.

Ранее Брюссель уже выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.

В 2018 году сырье из России составляло почти 67 процентов газа, импортированного в Польшу государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Baltic Pipe - часть стратегии Варшавы по снижению своей зависимости от российского газа.

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    Автор: Андрей Гурков


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