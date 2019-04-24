 Оператор ″Северного потока-2″ обжаловал решение Суда ЕС по нормам Газовой директивы | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2020

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Россия

Оператор "Северного потока-2" обжаловал решение Суда ЕС по нормам Газовой директивы

В компании Nord Stream 2 AG считают поправки к Газовой директиве Евросоюза, требующие разделения компаний-поставщиков газа и операторов трубопроводов, "незаконной дискриминацией".

Строительство терминала для приема газа из трубопровода Северный поток-2 в Германии

Строительство терминала для приема газа из трубопровода "Северный поток-2" в Германии

Оператор строительства газопровода "Северный поток-2" - компания Nord Stream 2 AG - во вторник, 28 июля, подала апелляцию на решение Суда ЕС, отказавшего компании в рассмотрении ее иска против действия норм Газовой директивы ЕС в отношении трубопровода.

25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG направила в Суд ЕС иск об отмене директивы ЕС 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву Евросоюза, нормы которой требуют разделения компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих.

"Данная директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности", - указал тогда истец. Однако 20 мая 2020 года Суд ЕС отказал компании Nord Stream 2 AG в рассмотрении этого иска.

Комментируя этот отказ, представители компании Nord Stream 2 AG подчеркнули, что иск был отклонен по процессуальным соображениям, а не по существу. "Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", - указали в компании.

Газовая директива ЕС и "Северный поток-2"

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года.

Директива 2019/692 вступила в силу 23 мая 2019 года. Она распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для проекта "Северный поток-2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

ФРГ обязала Nord Stream 2 AG соблюдать нормы Газовой директивы ЕС

15 мая Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) Германии отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении строящегося газопровода от соблюдения новых норм Газовой директивы Евросоюза.  "Поскольку "Северный поток-2" по состоянию на тот момент (23 мая 2019 года. - Ред.) не был полностью проложен, Федеральное агентство по сетям Германии отклонило запрос Nord Stream 2 AG на освобождение от действия норм директивы", - заявили тогда представители немецкого регулятора.

"Таким образом, "Северный поток-2" после введения в эксплуатацию будет подчиняться немецкому законодательству и европейским нормам анбандлинга (разделения деятельности по транспортировке природного газа и его добычи и поставки. - Ред.), доступа к трубопроводу и регулированию тарифов", - подчеркнули в Федеральном агентстве по сетям.

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    Автор: Андрей Гурков


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