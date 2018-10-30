ООП (Организация освобождения Палестины)

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Руководство ООП отказалось от выполнения всех палестинских обязательств, вытекающих из соглашения в Осло. В ООП указали, что данное решение принято в ответ на игнорирование Израилем своих обязательств.
Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) на ближайшем заседании обсудит возможность полного прекращения сотрудничества с США. Ранее США закрыли представительство ООП в Вашингтоне.
Госдепартамент США объявил о закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Палестинцы ничего не делали для начала мирного процесса с Израилем, объяснили в Госдепе.
Госдеп США намерен закрыть действующее с 1994 года представительство Организации освобождения Палестины. Это решение вызвало возмущение палестинской стороны.
Вместе с Аббасом в отставку ушло более половины членов исполкома Организации освобождения Палестины. В течение месяца для формирования нового исполкома должен собраться Палестинский национальный совет.
Исполком ООП призвал Израиль "взять на себя ответственность за палестинский народ" в оккупированном государстве Палестина, на Западном берегу Иордана, в секторе Газы и Восточном Иерусалиме".
Для того, чтобы отклонить заявку палестинцев на полноправное членство в ООН, не обязательно нужно вето одного из членов Совбеза. На данный момент им не удается набрать необходимые 9 голосов из 15.
Глава Организации Освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат скончался в ночь на четверг в военном госпитале в Кламаре в пригороде Парижа.
Многое из жизни Арафата остается неизвестным. Потомок известнейшего клана Хуссейни, он впервые появляется на ближневосточной сцене в Каире, где после основания государства Израиль организует палестинских студентов.
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