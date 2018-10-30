Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ООП (Организация освобождения Палестины)

RAMALLAH, WEST BANK - AUGUST 24: Palestinian flags fly next to the tomb of former leader Yasser Arafat at the Muqata on August 24, 2011 in Ramallah, West Bank. Palestinian President Mahmoud Abbas will formally submit the application for Palestinian statehood to the 66th United Nations General Assembly in New York on September 20th. The Palestinians and the Israelis are taking part in global diplomatic lobbying to win support for their differing positions on statehood. The Palestinian bid is borne from two decades of on-and-off peace talks that have failed to produce a deal. The ultimate goal of the Palestinian Authority is to end Israeli occupation and to establish a sovereign and independent state on the 1967 borders with Jerusalem as its capital. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

ООП заморозила признание государства Израиль 30.10.2018

Руководство ООП отказалось от выполнения всех палестинских обязательств, вытекающих из соглашения в Осло. В ООП указали, что данное решение принято в ответ на игнорирование Израилем своих обязательств.
Die palästinensische Parlamentarierin Hanan Aschrawi hält am 5.11.2003 in Sydney eine Rede, nachdem sie mit dem Sydney Peace Preis ausgezeichnet worden ist. |

Палестинцы готовы прекратить любое сотрудничество с США 13.09.2018

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) на ближайшем заседании обсудит возможность полного прекращения сотрудничества с США. Ранее США закрыли представительство ООП в Вашингтоне.
The Palestinian flag flies from the building housing the General Delegation of the Palestine Liberation Organization (PLO) in Washington on January 18, 2011. The Palestinian diplomatic mission in Washington hoisted its national flag for the first time, saying it symbolized its struggle for independence. The US State Department said the flag ceremony was approved several months ago and does not change the status of the Palestinian mission in Washington. AFP PHOTO/Nicholas KAMM (Photo credit should read NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)

США закрывают палестинское представительство в Вашингтоне 10.09.2018

Госдепартамент США объявил о закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Палестинцы ничего не делали для начала мирного процесса с Израилем, объяснили в Госдепе.
18.11.2017 This Saturday, Nov. 18, 2017 photo shows the Washington office of the Palestine Liberation Organization. On Saturday, Palestinians threatened to suspend all communication with the United States if the Trump administration follows through with plans to close their diplomatic office in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) |

США намерены закрыть представительство ООП в Вашингтоне 18.11.2017

Госдеп США намерен закрыть действующее с 1994 года представительство Организации освобождения Палестины. Это решение вызвало возмущение палестинской стороны.
31.07.2015 **** Palestinian President Mahmoud Abbas speaks to journalists during a news conference in his headquarters in the West Bank city of Ramallah July 31, 2015. Suspected Jewish attackers torched a Palestinian home in the occupied West Bank on Friday, killing an 18-month-old toddler and seriously injuring three other family members, an act that Israel's prime minister described as terrorism. REUTERS/Mohamed Torokman

Махмуд Аббас покинул пост председателя исполкома ООП 22.08.2015

Вместе с Аббасом в отставку ушло более половины членов исполкома Организации освобождения Палестины. В течение месяца для формирования нового исполкома должен собраться Палестинский национальный совет.
Bildunterschrift:A Palestinian boy waves the national flag as he and other children take part in a rally outside the United Nations offices in the West Bank city of Ramallah on August 12, 2014, against the death and suffering of children in the Gaza Strip during the one month military offensive between the Israeli military and Hamas militants. The fighting in the Gaza Strip has claimed the lives of 1,940 Palestinians, mostly civilians, and 67 people on the Israeli side, most of them soldiers. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

ООП прерывает сотрудничество с Израилем в сфере безопасности 05.03.2015

Исполком ООП призвал Израиль "взять на себя ответственность за палестинский народ" в оккупированном государстве Палестина, на Западном берегу Иордана, в секторе Газы и Восточном Иерусалиме".
Aussenminister Guido Westerwelle (FDP) leitet am Dienstag (12.07.11) in New York (Vereinigten Staaten) die Sitzung des Weltsicherheitsrats der Vereinten Nationen (UN). Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) beraet unter Leitung von Westerwelle ueber einen besseren Schutz von Kindern in Konfliktregionen. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

Комитет Совбеза ООН: Палестинцам не удастся собрать необходимое большинство 11.11.2011

Для того, чтобы отклонить заявку палестинцев на полноправное членство в ООН, не обязательно нужно вето одного из членов Совбеза. На данный момент им не удается набрать необходимые 9 голосов из 15.

ХАМАС отверг предложение войти в правительство национального единства 05.07.2005

США требуют от Аббаса разгромить экстремистские группировки палестинцев 01.02.2005

США подвергли критике лидера ООП Махмуда Аббаса 06.01.2005

Лидер ООП Махмуд Аббас назвал Израиль сионистским врагом 05.01.2005

Аббас выдвинут кандидатом на пост президента 23.11.2004
Palestinian leader Yasser Arafat blows a kiss as he leaves a Jordanian military helicopter upon arrival in Amman, Jordan, Friday Oct. 29. 2004. The 75-year-old Arafat, on his first trip abroad since 2001, walked off a Jordanian helicopter that had ferried him from the West Bank to a small white French hospital plane that had been waiting on the tarmac in Amman before traveling on to Paris for urgent treatment of a serious illness Friday. (AP Photo/Petra)

Ясира Арафата похоронят в Рамаллахе 11.11.2004

Глава Организации Освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат скончался в ночь на четверг в военном госпитале в Кламаре в пригороде Парижа.
Palestinian leader Yasser Arafat is pictured while addressing school children who packed into his compound to support him in the West Bank town of Ramallah, in this Monday, Sept. 15, 2003 file photo. Yasser Arafat's health worsened Wednesday Oct. 27, 2004 and a team of doctors went to his compound to examine the Palestinian leader, according to a Palestinian official close to Arafat. Arafat had been ill over the past two weeks, suffering from what Palestinian officials said was a lengthy bout of the flu. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

Кем был Ясир Арафат? 11.11.2004

Многое из жизни Арафата остается неизвестным. Потомок известнейшего клана Хуссейни, он впервые появляется на ближневосточной сцене в Каире, где после основания государства Израиль организует палестинских студентов.