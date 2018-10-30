ООП (Организация освобождения Палестины)

Комитет Совбеза ООН: Палестинцам не удастся собрать необходимое большинство

Для того, чтобы отклонить заявку палестинцев на полноправное членство в ООН, не обязательно нужно вето одного из членов Совбеза. На данный момент им не удается набрать необходимые 9 голосов из 15.