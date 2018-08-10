ООН требует от России прекратить пытки в местах заключения

Организация Объединенных Наций призвала Россию прекратить пытки заключенных и привлечь виновных к ответственности. Речь идет, в частности, о сотрудниках колонии, избивавших заключенного, как это зафиксировано на попавшей в СМИ видеозаписи, говорится в заявлении комитета ООН против пыток, обнародованном в Женеве в пятницу, 9 августа.

Россия должна в течение года отчитаться в том, как были наказаны эти надзиратели. Следует принять меры и в отношении начальства колонии, которое пыталось не допустить публикации видеоролика.

Несмотря на многочисленные достоверные свидетельства пыток, до расследования дело доходило только в исключительных случаях, а нарушителей повергали лишь легким наказаниям, указал на пресс-конференции представитель комитета ООН против пыток Клод Эллер. "Складывается впечатление, что система тюрем в России - фактически государство в государстве", - заявил председатель комитета Йенс Модвиг.

Базирующийся в Женеве комитет ООН против пыток призвал российские власти оградить от репрессий подвергшегося избиению в ярославской колонии №1 Евгения Макарова и его адвоката Ирину Бирюкову, покинувшую Россию из-за угроз.

В последнее время участились сообщения в печати о применении пыток в местах лишения свободы в России. Расследования пыток, избиений и убийств заключенных колоний идут, в частности, в Ярославле, Брянске и Калининграде.

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