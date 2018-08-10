 ООН требует от России прекратить пытки в местах заключения | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2018

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Россия

ООН требует от России прекратить пытки в местах заключения

Комитет ООН против пыток потребовал привлечь к ответственности всех виновных в избиении заключенного ярославской колонии Евгения Макарова. Глава комитета назвал российскую систему тюрем государством в государстве.

В тюрьме в Екатеринбурге

В тюрьме в Екатеринбурге

Организация Объединенных Наций призвала Россию прекратить пытки заключенных и привлечь виновных к ответственности. Речь идет, в частности, о сотрудниках колонии, избивавших заключенного, как это зафиксировано на попавшей в СМИ видеозаписи, говорится в заявлении комитета ООН против пыток, обнародованном в Женеве в пятницу, 9 августа.

Контекст

То, что случилось в колонии под Ярославлем, - увы, не исключение, а правило, считает российский журналист Константин Эггерт. (23.07.2018)

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)

Россия должна в течение года отчитаться в том, как были наказаны эти надзиратели. Следует принять меры и в отношении начальства колонии, которое пыталось не допустить публикации видеоролика.

Несмотря на многочисленные достоверные свидетельства пыток, до расследования дело доходило только в исключительных случаях, а нарушителей повергали лишь легким наказаниям, указал на пресс-конференции представитель комитета ООН против пыток Клод Эллер. "Складывается впечатление, что система тюрем в России - фактически государство в государстве", - заявил председатель комитета Йенс Модвиг.

Базирующийся в Женеве комитет ООН против пыток призвал российские власти оградить от репрессий подвергшегося избиению в ярославской колонии №1 Евгения Макарова и его адвоката Ирину Бирюкову, покинувшую Россию из-за угроз.

В последнее время участились сообщения в печати о применении пыток в местах лишения свободы в России. Расследования пыток, избиений и убийств заключенных колоний идут, в частности, в Ярославле, Брянске и Калининграде.

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    Автор: Елена Барышева


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Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения"

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