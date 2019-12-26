ООН сообщила о сотнях тысяч беженцев после авианалетов на Идлиб

Свыше 235 000 мирных жителей покинули сирийскую провинцию Идлиб с 12 по 25 декабря из-за бомбардировок. Такие данные приведены в докладе Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (OCHA) от 26 декабря. В частности, город Мааррет-эн-Нууман и окружающие его районы "практически пусты", отмечается в документе.

При этом тысячи семей слишком испуганы, чтобы покидать свои дома. По сведениям экспертов OCHA, ситуацию осложняет существенная нехватка топлива для личных автомобилей и ограниченное число водителей, готовых рисковать. "Мирные жители вновь страдают от катастрофических последствий боевых действий в свете недавней эскалации насилия на северо-западе Сирии", - подчеркивают в управлении ООН.

Несколькими днями ранее генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в регионе. Он предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы на северо-западе Сирии и о новой волне беженцев, направляющихся в Турцию. ООН призвала все стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций для помощи нуждающимся. В свою очередь, президент США Дональд Трамп предостерег Россию, Турцию и Иран от дальнейших убийств мирных жителей сирийской провинции Идлиб.

Школы и больницы под авиаударами

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили авианалеты на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов. В результате налетов пострадали школы и медицинские учреждения, сотни мирных жителей погибли, утверждают активисты.

Идлиб, где проживали около 3 млн человек, является последним бастионом противников президента Башара Асада. Регион контролирует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам" с одной стороны, и светские вооруженные группировки из "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией, - с другой.

Многолетний конфликт

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

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