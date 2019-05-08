 ООН сообщила о гибели более сотни мирных жителей в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.07.2019

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Мир

ООН сообщила о гибели более сотни мирных жителей в Сирии

В результате авиаударов войск Асада и его союзников по провинции Идлиб за последние 10 дней погибли 103 мирных жителя, сообщает ООН. С начала апреля более 400 тысяч человек в Сирии превратились в беженцев.

Члены организации Сирийская гражданская оборона (Белые каски) разбирают развалины в провинции Идлиб после авиаудара правительсвенных войск (фото из архива)

Члены организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски") разбирают развалины в провинции Идлиб после авиаудара правительсвенных войск (фото из архива)

Авиаудары правительства Башара Асада и его союзников, в результате которых в Сирии были разрушены больницы, школы, рынки и пекарни, за последние 10 дней привели к гибели 103 мирных жителей. Об этом сообщила в пятницу, 26 июля, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Все это - гражданские объекты, и, если принять во внимание повторяющуюся схему этих бомбардировок, то создается впечатление, что их разрушение было не простой случайностью", - заявила политик. При этом она обратила внимание на то, что ответом на "раздающийся похоронный звон" все чаще становится явное безразличие международного сообщества к этой войне.

По данным ООН, с момента начала наступательной операции правительственных войск Асада в провинциях Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в апреле 2019 года более 400 тысяч человек превратились в беженцев и были опустошены целые города и деревни.

По данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (OCHA), большая часть спасающихся от бомбардировок мирных жителей нашла приют на севере провинции Идлиб и в лагерях для беженцев вблизи турецкой границы. При этом данные лагеря уже сейчас переполнены, так что многим приходится спать под открытым небом, заявил представитель OCHA.

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Операция войск Асада против повстанцев и джихадистов в Идлибе

Идлиб - последняя провинция в Сирии, которая еще находится в руках оппозиции, выступающей за свержение режима Асада. В ней проживают около трех миллионов человек, в том числе сотни тысяч беженцев из других регионов страны.

В апреле 2019 года правительственные войска вместе с их союзниками, к которым относится, в первую очередь, Россия, начала массивное наступление в этом регионе. В конце сентября 2018 года здесь вступило в действие соглашение о прекращении огня. Однако с тех пор оно многократно нарушалось.

По данным организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека",  штаб-квартира которой находится в Лондоне, с конца апреля в провинции Идлиб погибло более 730 гражданских лиц, в том числе более 180 детей, а также сотни военных.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Статья DW о наступательной операции войск Башара Асада в провинции Идлиб

Статья DW о наступательной операции войск Башара Асада в провинции Идлиб  

Сайт Управления ООН по координации гуманитарной деятельности

Сайт Управления ООН по координации гуманитарной деятельности

Аудио- и видеофайлы по теме

Как бизнесмен из Касселя ездил к сыну-боевику ИГ в Сирию - "Европа в фокусе"  

Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе  

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ?  

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