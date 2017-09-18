 ООН раскритиковала расследование трагедии в Одессе 2014 года | Новости из Германии об Украине | DW | 02.05.2019

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Украина

ООН раскритиковала расследование трагедии в Одессе 2014 года

Власти Украины не провели безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования гибели людей в ходе беспорядков и пожара 2 мая 2014 года в Одессе, заявила мониторинговая миссия ООН.

Акция памяти на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2019 года

Акция памяти на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2019 года

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) раскритиковала расследование гибели десятков человек в ходе уличных столкновений и пожара в Доме профсоюзов, произошедших ровно пять лет назад в Одессе. "ММПЧУ с обеспокоенностью отмечает, что власти не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года", - заявила организация в четверг, 2 мая, в Одессе.

В заявлении подчеркивается, что до сих пор в Одессе никто не привлечен к ответственности за гибель людей. "Некоторые уголовные производства, зарегистрированные после этих трагических событий, застряли на этапе досудебного расследования, другие - на этапе судебного разбирательства", - отметила далее организация, сделав вывод об "отсутствии со стороны властей реальной заинтересованности в обеспечении справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности".

Контекст

Освобождение западных военных наблюдателей - радостная новость, которая, однако, не является признаком урегулирования конфликта на Украине, считает Инго Маннтойфель. (03.05.2014)

В третью годовщину трагедии в Одессе областная власть и правоохранители сумели обеспечить проведение траурных мероприятий активистами противоположных взглядов. О том, как прошел этот день в Одессе, в репортаже DW. (03.05.2017)

Кроме того, ввиду возможной причастности правоохранительных органов к трагедии расследование полицией "может не соответствовать критериям независимости и непредвзятости", указывается в заявлении.

В МВД Украины сообщили о вынесении одного приговора

Между тем в пятую годовщину трагедии первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил о вынесении одного приговора по одному из уголовных дел в отношении лица, признавшего вину по статье о создании незаконных вооруженных формирований или участии в их деятельности. Еще три обвинительных акта, по словам Ярового, направлены в суд.

Кроме того, с 2017 года по настоящее время 1109 человек допрошены в качестве свидетелей трагических событий в Одессе, обработаны более 1,5 тысячи видеофайлов совокупным объемом более 2 Тб, указал далее замминистра.

Памятные мероприятия в Одессе

В пятилетнюю годовщину трагедии в Одессе проходят памятные мероприятия. Порядок обеспечивают около 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Акции на Куликовом поле проходят спокойно, в них участвуют около 200 человек, сообщил Сергей Яровой. Вход на Куликово поле и Соборную площадь временно ограничен. На въезде в Одессу с 1 мая контролируется автотранспорт. 

В ходе массовых беспорядков и пожара в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 200 были ранены. По данным следствия, беспорядки были организованы и спланированы.

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