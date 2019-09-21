 ООН приветствует решение хуситов не нападать на Саудовскую Аравию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.09.2019

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Мир

ООН приветствует решение хуситов не нападать на Саудовскую Аравию

Повстанцы-хуситы заявили о прекращении боевых действий в отношении Саудовской Аравии. Эр-Рияд, поддерживающий правительственные войска Йемена в конфликте с хуситами, отреагировал сдержанно.

Спасатель и разрушенное здание в йеменской провинции Дамар

Результат авиаудара арабской коалиции по цели в Йемене, сентябрь 2019 года

Спецпредставитель ООН по Йемену Мартин Гриффит приветствует заявление повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" о прекращении боевых действий в отношении Саудовской Аравии. Необходимо воспользоваться появившейся возможностью для снижения насилия и эскалации военных действий в Йеменской Республике, заявил Гриффит в субботу, 21 сентября.

Спецпосланник ООН также приветствует выражение повстанцами дальнейшей открытости к выполнению соглашения об обмене пленными и желание отыскать политическое решение конфликта. Гриффит вновь призвал все стороны уважать международное гуманитарное право и проявлять сдержанность.

Реакция Эр-Рияда

Один из лидеров хуситов, Махди Аль-Машат, выразил надежду, что власти Саудовской Аравии в ответ продемонстрируют "еще более значимый" жест. В свою очередь, Эр-Рияд сдержанно отреагировал на действия повстанцев из шиитского движения. Власти королевства судят о других сторонах конфликта "на основе их действий, а не слов", подчеркнул госминистр по иностранным делам Адель аль-Джубейр. По его словам, необходимо наблюдать за тем, будут ли хуситы придерживаться своего заявления.

Контекст

Эр-Рияд тратит на оборону огромные суммы и обладает самым современным оружием в регионе. Однако это не спасло саудовские нефтеперерабатывающие заводы от атаки дронов. DW разбиралась, почему. (21.09.2019)

В сводках новостей картина боев в Йемене такова: с одной стороны шииты- хуситы, которых поддерживает Иран, с другой - сунниты, которых поддерживает Саудовская Аравия. На самом деле расклад сил гораздо сложнее. (02.04.2015)

Повстанцы сообщили о своем намерении 20 сентября. Ранее в тот же день арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию в Йемене. По данным государственных СМИ королевства, в результате были уничтожены четыре объекта к северу от йеменского портового города Ходейда, которые  угрожали безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря.

Миллионы беженцев в результате конфликта в Йемене

Вооруженный конфликт в Йеменской Республике продолжается уже несколько лет. Его участниками являются повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла", захватившие столицу Сану и значительную часть северных районов страны, с одной стороны, и правительственные войска Йемена, получающие поддержку от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, - с другой стороны. По данным ООН, в ходе конфликта погибли свыше 10 тысяч человек в том числе тысячи мирных жителей. Более 3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

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