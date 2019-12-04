ООН предупреждает о рекордном числе нуждающихся в гуманитарной помощи

В 2020 году 168 миллионов людей, или каждый 45 человек на планете будут нуждаться в продуктах питания, медикаментах и другой гуманитарной помощи. Этот прогноз представил журналистам в среду, 4 декабря, в Женеве Марк Локок - заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи.

В ходе своего доклада Локок особо обратил внимание на судьбы детей, ставших жертвами участившихся военных конфликтов. По данным ООН, количество детей, которые погибли или стали жертвами надругательств в ходе вооруженных конфликтов, в 2019 году достигло рекордной отметки в 12 тысяч человек. В то же время число детей, нуждающихся в гуманитарной помощи, чтобы выжить, по данным UNICEF, возросло до 59 миллионов.

Детей, ставших жертвами войн, Локок назвал "потерянным поколением". "Для женщин и девочек сегодня увеличился риск стать жертвами сексуального насилия. В зонах конфликта один человек из пяти имеет психические проблемы", - указал он.

Сколько средств потребует ООН для оказания гуманитарной помощи в 2020 году

Именно из-за вооруженных конфликтов подразделению ООН, занимающемуся вопросами гуманитарной помощи, сегодня требуется в 4-5 раз больше средств, чем десять лет назад, отметил Локок. Другой причиной гуманитарных кризисов на планете, по его словам, все чаще становятся природные бедствия, связанные с изменением климата, например голод, вызванный засухой.

В связи со сложившейся ситуацией генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны-доноры выделить крупные суммы на оказание гуманитарной помощи нуждающимся в ней. По оценкам ООН и ее партнерских организаций, для этих целей в 2020 организации потребуется почти 29 млрд долларов. Планируется, что гуманитарная помощь, оплаченная на эти средства, будет направлена в 53 страны, от Афганистана до Ирака, Гаити и Замбии.

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