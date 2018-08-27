 ООН обвиняет власти Мьянмы в геноциде рохинджа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2018

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Мир

ООН обвиняет власти Мьянмы в геноциде рохинджа

Высшее военное руководство Мьянмы совершало геноцид и преступления против человечности, заявляет ООН. Речь идет о нападениях на детей, групповых изнасилованиях, пытках, сжигании целых деревень рохинджа.

Рохиджа спасаются бегством из Мьянмы

Рохиджа спасаются бегством из Мьянмы

Вооруженные силы Мьянмы участвовали в массовых убийствах с целью геноцида народности рохинджа, исповедующей ислам. Об этом говорится в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране, сообщает Reuters в понедельник, 27 августа.

Контекст

Правительство Мьянмы заявило, что первая семья рохинджа вернулась на родину. Вопрос возвращения гражданства представителям рохинджа остается крайне острым. (15.04.2018)

Бывшие поселения бежавших в Бангладеш рохинджа застраиваются в ускоренном режиме. На помощь беженцам может потребоваться почти миллиард долларов, считает ООН. (12.03.2018)

Высшее военное руководство Мьянмы совершало геноцид, преступления против человечности и военные преступления в штатах Ракхайн, Качин и Шан при попустительстве гражданских властей, считают в ООН. В частности, речь идет о нападениях на детей,  групповых изнасилованиях, пытках, сжигании целых деревень.

Организация предлагает применить санкции к ряду генералов Мьянмы, причастных к преступлениям: заморозить им активы и запретить въезд в зарубежные страны. В ООН подчеркивают, что массовое бегство рохинджа в августе 2017 года стало результатом политики властей. Тогда обострился конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и рохинджа. В результате погибли около 400 человек, а сотни тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш. В марте этого года ООН обвинила Мьянму в продолжении "этнических чисток" рохинджа.

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