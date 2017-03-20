ООН назвала самые счастливые страны мира

Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network). Согласно ежегодному докладу UNSDSN, обнародованному в среду, 20 марта, Финляндия набрала максимальное количество баллов - 7,63.

Второе и третье места заняли, соответственно, Норвегия (7,59) и Дания (7,55). Швейцария заняла пятое место (7,44), Канада - седьмое (7,32), Израиль - 11-е (7,1), а Германия - 15-е (6,9) место. Россия оказалась на 59-м месте (5,81) между Перу и Казахстаном, Беларусь - на 73-м (5,48) между Гондурасом и Турцией, Грузия - на 128-м (4,34), опередив на одну позицию Армению (4,32). Украина - на 138-м месте (4,10) между Суданом и Того. По сравнению с 2017 годом, Россия опустилась на 10 позиций. Замыкает список самых счастливых стран Бурунди.

Шесть факторов счастья

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.

Финляндия уже становилась самой счастливой страной, но в другом рейтинге. В 2017 году она возгласила рейтинг датского The Happiness Research Institute. Для составления этого списка использовались оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, такие как безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения и опросы об удовлетворенности граждан.

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