 ООН: Армия Хафтара близка к взятию Триполи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2019

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Мир

ООН: Армия Хафтара близка к взятию Триполи

Спецпредставитель ООН и МИД Ливии говорят о том, что армия Хафтара с российской помощью может взять Триполи. В Москве информацию о российской поддержке мятежного генерала называют "слухами".

Плакат против Хафтара в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая рядом стран, в том числе, и Россией, близка к взятию Триполи. Об этом заявил спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саляме в интервью изданию Corriere della Sera, которое вышло в воскресенье, 8 декабря. "С тех пор, как россияне присоединились к войскам Хафтара, наступление на Триполи усилилось", - заявил Саляме.

О возможном падении Триполи заявил и глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла. По его словам, Россия поддерживает войска Хафтара как живой силой, так и дронами.

Контекст

За период с февраля по июнь генерал Хафтар, контролирующий Восточную Ливию, получил почти 4,5 млрд динаров, отпечатанных в России. (29.10.2019)

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В России информацию о российском военном присутствии в Сирии называют слухами. "Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то, когда по всему миру, где угодно появляются… Если говорить о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию. Сколько там военнослужащих... армий стран НАТО, которых туда никто не приглашал, - заявил глава МИД России Сергей Лавров. - Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочая неправительственная структура будет подбрасывать материалы о том, что Россия где-то что-то там делает не так".

Наступление Хафтара

Ливийский генерал Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек. 76-летний генерал ранее относился к числу соратников ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи.

Генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Российские наемники в Ливии

В начале ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на ливийские источники о прибытии в Ливию за последние шесть недель около 200 наемников, что "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке". МИД РФ опроверг эту информацию, назвав ее "вбросом".

В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии, сообщил он.

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