 Онлайн-кинотеатр Premier удалил из сериала ″Эпидемия″ эпизод о народном бунте | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2019

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Россия

Онлайн-кинотеатр Premier удалил из сериала "Эпидемия" эпизод о народном бунте

Пятая часть сериала исчезла вместе с промороликом шестой серии в ночь на 14 декабря. Онлайн-кинотеатр Premier сообщил, что показ второй половины "Эпидемии" перенесен на февраль.

Видеостриминг

Принадлежащий "Газпром-медиа" онлайн-кинотеатр Premier (ранее ТНТ-Premier) удалил пятый эпизод фантастического сериала Павла Костомарова "Эпидемия", в котором содержатся сцены народного бунта. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на телекритика Арину Бородину.

По словам Бородиной, пятая серия "Эпидемии", в которой рассказывается о неизвестном вирусе в России, была размещена на сайте Premier 12 декабря, а в ночь на 14 декабря исчезла вместе с промороликом шестой серии. В пятом эпизоде в числе прочего показано народное восстание в условиях эпидемии и расстрел силовиками мирных жителей.

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На сайте Premier сообщается, что показ второй половины "Эпидемии" перенесен на февраль. Представитель "Газпром-медиа" объяснил это недостатком премьер в феврале. В свою очередь пресс-служба Premier заявила "Дождю", что перенос "Эпидемии" на февраль связан с успехом нового сезона сериала "Полицейский с Рублевки".

Режиссер сериала в недоумении

"Конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес-KPI. Сериал "Эпидемия" является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот", - сказал представитель онлайн-телеканала. Ожидается, что пятая серия "Эпидемии" будет показана в феврале.

Режиссер сериала Павел Костомаров сказал "Дождю", что для него перенос второй части сериала на следующий год стал сюрпризом. Причины переноса ему не объяснили. Премьера сериала "Эпидемия", созданного ТНТ-Premier Studios по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро", состоялась 14 ноября. Первый сезон состоит из восьми серий. Костомаров уже снимал для ТНТ сериалы "Чернобыль: зона отчуждения" и "Закон каменных джунглей".

На этой неделе ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Теперь этот сериал доступен только на Premier. При этом из первого эпизода "Слуги народа" убрали шутку о президенте России Владимире Путине.

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    Автор: Ксения Сафронова


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