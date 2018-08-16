Омбудсмен ФРГ указал на проблему маленьких пенсий поздних переселенцев

Планирующаяся в Германии пенсионная реформа ставит в невыгодное положение российских немцев и других поздних переселенцев из стран Восточной Европы, считает уполномоченный правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус (Bernd Fabritius).

"Досадная реальность состоит в том, что переехавшие в Германию поздние переселенцы непропорционально часто страдают в старости от бедности. Причина заключается не в профессиональной биографии граждан, а в односторонних сокращениях пенсий 1990-х годов, неблагоприятно сказавшихся на данной группе людей", - заявил он в четверг, 16 августа, в Берлине.

По словам омбудсмена, в подготовленном министерством труда законопроекте о пенсиях не учтены особенности биографий поздних переселенцев, которые приехали в Германию во взрослом возрасте и отработавших часть стажа за ее пределами. Фабрициус призвал министра труда Хубертуса Хайля (Hubertus Heil) произвести в законопроекте соответствующие изменения.

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