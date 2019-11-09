 Омбудсмен Украины рассказала о пытках в колонии Харькова | Новости из Германии об Украине | DW | 11.01.2020

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Украина

Омбудсмен Украины рассказала о пытках в колонии Харькова

По словам Людмилы Денисовой, занести информацию о травмах одного из заключенных в медицинские документы удалось лишь после вмешательства ее представителей.

Колючая проволока

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о пытках в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове. Соответствующую запись она разметила в субботу, 11 января, в Facebook.

По ее поручению проверку в пенитенциарном учреждении проводила мониторинговая группа секретариата уполномоченной Радой. В колонии с 8 января действовал особый режим из-за конфликта между сотрудниками и группой осужденных.

По результатам проверки у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, они "находятся в подавленном психическом состоянии", отметила Денисова. По ее словам, одному из заключенных были причинены "ожоги в области ягодиц и анального отверстия". Зафиксировать эти повреждения в медицинских документах удалось только после вмешательства представителей омбудсмена.

Дело - на личном контроле омбудсмена

Контекст

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Информация передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. По словам Денисовой, дело находится на ее личном контроле.

Ранее администрация исправительного учреждения 8 января организовала общий обыск осужденных с привлечением групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. Харьковская правозащитная группа 9 января сообщила о возможных 20 случаях пыток, изнасилований и инцидентах со сверхурочной работой в колонии. 

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