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Ольга Капустина, ведущая ток-шоу DW "В самую точку"
Ольга Капустина

Ольга Капустина

Ольга Капустина - автор аудиодокументальных проектов для немецких радиоканалов в структуре общественно-правовой медиакомпании ARD.

С 2012 года работает журналисткой в видеоредакции DW на русском.

Ольга Капустина родилась в Беларуси. Изучала журналистику - в Санкт-Петербурге и Дортмунде, - и германистику в Эссене. Стажировалась в редакциях медиакомпании Deutsche Welle в Бонне, Берлине и Москве.

Ольга Капустина - автор десятка аудиодокументальных проектов для немецких радиоканалов в структуре общественно-правовой медиакомпании ARD. Стипендиатка Фонда имени Генриха Белля. Участница программ: Свободного университета Берлина - Journalisten International, Гёте-Института в Дюссельдорфе - Antenne Deutschland, а также Института подготовки молодых публицистов Мюнхена - Ostkurs.

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Ольга Капустина: избранные публикации

Europa-Schengen-Visum im Reisepass

Литовский правозащитник: "Нет задачи вывезти всю Беларусь"

Интервью DW с Витисом Юрконисом о визовой политике Вильнюса в отношении белорусов.
Общество16 августа 2022 г.
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Артур Клинов: интервью DW

Артур Клинов поговорил с DW о белорусской революции, причине жестокости силовиков и путях выхода из кризиса.
Политика15 декабря 2021 г.15:35 мин.
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Ольга Капустина: другие публикации

Николай Халезин

Халезин: Мы не предполагали, что в нашей жизни будет война

Халезин: Мы не предполагали, что в нашей жизни будет война

Режиссер Cвободного театра объяснил, почему театр подписал договор о сотрудничестве с батальоном Кастуся Калиновского.
Искусство20 мая 2022 г.
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О забытом Тростенце - в мобильном приложении

О забытом Тростенце - в мобильном приложении

Студенты создали виртуальную экскурсию по мемориальному комплексу "Тростенец" под Минском
Общество19 мая 2022 г.07:01 мин.
Денис Дудинский

Денис Дудинский: "Сколько таких Буч откроется со временем?"

Денис Дудинский: "Сколько таких Буч откроется со временем?"

Белорусский шоумен, а теперь военный репортер Денис Дудинский рассказал DW, что увидел и услышал в украинских городах.
Конфликты12 апреля 2022 г.
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Немецкий журналист: России надо начинать с нуля

Немецкий журналист: России надо начинать с нуля

"Режим, который построен на страхе и на деньгах, рухнет", - уверен журналист из ФРГ Мориц Гатман.
Конфликты17 марта 2022 г.17:14 мин.
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Как блогер Тихановский перешел дорогу Лукашенко

Как блогер Тихановский перешел дорогу Лукашенко

Лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы.
Политика14 декабря 2021 г.03:04 мин.
Известный писатель из Беларуси Артур Клинов

Артур Клинов: Пора начинать диалог

Артур Клинов: Пора начинать диалог

Известный писатель из Беларуси - о революции, ошибках оппозиции, санкциях и пути возврата к нормальности. Интервью DW.
Политика12 декабря 2021 г.
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