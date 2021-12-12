Ольга Капустина родилась в Беларуси. Изучала журналистику - в Санкт-Петербурге и Дортмунде, - и германистику в Эссене. Стажировалась в редакциях медиакомпании Deutsche Welle в Бонне, Берлине и Москве.

Ольга Капустина - автор десятка аудиодокументальных проектов для немецких радиоканалов в структуре общественно-правовой медиакомпании ARD. Стипендиатка Фонда имени Генриха Белля. Участница программ: Свободного университета Берлина - Journalisten International, Гёте-Института в Дюссельдорфе - Antenne Deutschland, а также Института подготовки молодых публицистов Мюнхена - Ostkurs.