Олимпийские игры 1936 года в Германии

В 1936 году Олимпийские игры прошли в Германии. Факт проведение их в стране, где к тому времени укрепилась нацистская диктатура, до сегодняшнего дня является темой для дискуссий.

Олимпийские игры 1936 года прошли в Германии. Соревнования XI летней Олимпиады были проведены в Берлине, IV зимняя Олимпиада состоялась в баварском Гармиш-Партенкирхене. Это были третьи и последние Олимпийские игры, которые прошли в один год и в одной стране.



Право на проведение обеих Олимпиад Германия получила от Международного олимпийского комитета (МОК) еще в 1931 году. За пять лет, прошедших с того времени, в Германии прочно укрепилась нацистская диктатура. Нацисты жгли книги преследуемых авторов, а за год до Олимпиады нацистский режим значительно ограничил в правах евреев и лишил их германского гражданства. Игры в Берлине были соревнованиями под флагами со свастикой.