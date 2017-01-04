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Олимпийские игры 1936 года в Германии

В 1936 году Олимпийские игры прошли в Германии. Факт проведение их в стране, где к тому времени укрепилась нацистская диктатура, до сегодняшнего дня является темой для дискуссий.

Олимпийские игры 1936 года прошли в Германии. Соревнования XI летней Олимпиады были проведены в Берлине, IV зимняя Олимпиада состоялась в баварском Гармиш-Партенкирхене. Это были третьи и последние Олимпийские игры, которые прошли в один год и в одной стране.

Право на проведение обеих Олимпиад Германия получила от Международного олимпийского комитета (МОК) еще в 1931 году. За пять лет, прошедших с того времени, в Германии прочно укрепилась нацистская диктатура. Нацисты жгли книги преследуемых авторов, а за год до Олимпиады нацистский режим значительно ограничил в правах евреев и лишил их германского гражданства. Игры в Берлине были соревнованиями под флагами со свастикой.

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Горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен (видео) 04.01.2017

Этот горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Eröffnung der Olympiade 1936 Berlin, 1. August 1936. Eroeffnung der XI. Olympischen Spiele. - Die Entzuendung des olympischen Feuers im Berliner Stadion. - Filmfoto aus: Olympia 1.Teil, Fest der Voelker (Regie: Leni Riefenstahl). | Copyright: picture-alliance/akg-images

Олимпиада 1936: Как выглядела гитлеровская Олимпийская деревня (видео) 19.08.2016

Летом 1936 года спортсмены 40 наций соревновались за медали на Олимпийских играх в столице нацистской Германии. Олимпийская деревня пережила Вторую мировую, советскую оккупацию и сейчас открыта для посетителей как музей.

Олимпиада 1936: Как выглядела гитлеровская Олимпийская деревня 19.08.2016

Летом 1936 года спортсмены 40 наций соревновались за медали на Олимпийских играх в столице нацистской Германии. Олимпийская деревня пережила Вторую мировую войну, советскую оккупацию и сейчас открыта для посетителей как музей.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 6, 2013. President of Russia Vladimir Putin torches the Olympic cauldron in Red Square thus giving a start to the Olympic Torch Relay. (Photo ITAR-TASS / Alexei Nikolsky)

Вернер Шульц: Игры в Сочи - это самопрезентация Владимира Путина 07.02.2014

По мнению европарламентария, устроив самые дорогие Игры в истории, Путин будет их победителем, вне зависимости от результата. Сочи, полагает Шульц, следует "образчикам" берлинской Олимпиады 1936 года.
Eine Besucherin betrachtet am 12.12.2002 im Bonner Haus der Geschichte in der Ausstellung zu Leben und Werk von Leni Riefenstahl einen Olympiafilm von 1936. \fs12\ \fs16\Rund 300 Exponate, darunter Leihgaben der 100-jährigen Künstlerin, sind vom 13.12. an zu sehen. Das Museum habe sich zu der Schau nach kontroversen Diskussionen und auch Widerständen entschlossen, um sowohl die besondere künstlerische Leistung wie auch die politische Verflechtung Riefenstahls mit dem NS-Regime deutlich zu machen, sagte Präsident Hermann Schäfer am 12.12.

В Берлине покажут восстановленный фильм Лени Рифеншталь 11.04.2013

Документальный фильм "Олимпия" рассказывает о летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Лени Рифеншталь - любимый режиссер Гитлера - вложила в эту картину весь свой талант.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

Пекин приготовил олимпийскую сцену для идеологического шоу 08.08.2008

Открытие XXIX летних Олимпийских игр в Пекине - главная тема комментариев в немецкой печати. Журналисты вспоминают об Играх 1936 и 1980 годов.
Eroeffnung der Olympiade 1936 Berlin, 1. August 1936. Eroeffnung der XI. Olympischen Spiele. - Die Entzuendung des olympischen Feuers im Berliner Stadion. - Filmfoto aus: Olympia 1.Teil, Fest der Voelker (Regie: Leni Riefenstahl).

Олимпиада-1936: самые спорные Игры в истории 19.07.2008

В 1936 году летние Олимпийские игры прошли Берлине. Проведение их в столице нацистской Германии вызвало бурю дебатов. Но ряд ученых, в том числе историк Манфред Леммер, считают, что Игры были свободны от пропаганды.
Der letzte Fackelläufer von 1936, Fritz Schilgen, entzündet am Montag abend im Berliner Olympiastadion zum zweiten Mal nach 60 Jahren das Olympische Feuer. Das Feuer ist am 6. April im Panathenaischen Stadion in Athen an jene 22 Städte übergeben worden, die bisher Olympische Sommerspiele ausgetragen haben. Es soll daran erinnern, daß vor 100 Jahren die Olympischen Spiele der Neuzeit begonnen haben.

Прошлое эстафеты олимпийского огня 17.07.2008

Впервые такую эстафету провели не в античной Греции, а во времена национал-социализма в Германии. С тех пор ни одна Олимпиада не проходила без нее.
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Олимпийский стадион в Берлине 21.04.2006

Ужасающий гигантизм или произведение архитектуры? Споры вокруг стадиона в Берлине не утихают и через 70 лет после его открытия на Олимпийских играх 1936 года.

Выставка об истории Игр 1936 года 12.02.2002

Открылась выставка об истории Олимпийских игр 1936 года
Members of the U.S. Olympic teams march behind the American flag into the ski stadium in the snow during opening ceremonies of the IV Winter Olympic Games in Garmisch-Partenkirchen, Germany, Feb. 6, 1936. There are 668 athletes participating from 28 nations.

Гармиш-Партенкирхен – 1936: последняя предвоенная 07.02.2002

Зимние игры в Гармиш-Партенкирхене (Garmisch-Partenkirchen) (Германия) имели огромный успех, хотя многие страны решительно протестовали против проведения Олимпиады в фашистском государстве.