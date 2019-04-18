 Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину | Новости из Германии об Украине | DW | 16.05.2019

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Украина

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину

На президентских выборах в Украине Коломойский публично поддерживал Владимира Зеленского. Он обещал вернуться в Украину, но не ранее официального обнародования результатов голосования.

Игорь Коломойский, 2014 год

В Украину после почти двухлетнего отсутствия вернулся олигарх Игорь Коломойский, который ранее возглавлял Днепропетровскую область, но был уволен ныне уходящим с поста президента страны Петром Порошенко. О возвращении Коломойского сообщил журналист программы "Схеми" Михаил Ткач в своем Telegram-канале в четверг, 16 мая.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет. По информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский", - написал Ткач. Позднее издание the Бабель сообщило, что бизнесмен лично подтвердил редакции свой приезд в Украину.

Контекст

Украинский олигарх Коломойский выиграл иск о незаконности национализации принадлежавшего ему "Приватбанка". Эксперты не исключают серьезных последствий этого как для экономики, так и для политики Украины. (18.04.2019)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал Жанне Немцовой о желании президента Порошенко контролировать телеканал "1+1" и неизбежности олигархии на постсоветском пространстве. (16.05.2018)

Поддержка Владимира Зеленского

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Первоначально он проживал в Швейцарии, а затем переехал в Израиль. Бизнесмен говорил, что намерен вернуться в Украину, но лишь после официального обнародования результатов президентских выборов, победу на которых одержал шоумен Владимир Зеленский.

Игорь Коломойский публично поддерживал Зеленского в предвыборной кампании. Порошенко неоднократно говорил о связях Коломойского и Зеленского, называя последнего марионеткой олигарха. Коломойский в ответ назвал Порошенко своей марионеткой. Бизнесмену принадлежит канал "1+1", на котором транслируются проекты студии "Квартал 95", одним из ее создателей является Зеленский.

Игорь Коломойский уже неоднократно заявлял, что готов консультировать будущего президента Украины. В числе прочего он предложил оставить в правительстве Украины главу МВД Арсена Авакова, который, по его словам, "является фундаментом". Петр Порошенко выразил мнение, что ограничение влияния олигархов станет одним из самых больших вызовов для Владимира Зеленского.

Национализация Приватбанка

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк - Приватбанк, главным акционером которого был Коломойский. Владельцем 100 процентов акций банка стало министерство финансов.

Коломойский заверял, что не намерен добиваться возвращения ему Приватбанка, а лишь желает добиться в судах справедливости и выплаты двух миллиардов долларов компенсации. В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже недействительным.

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    Автор: Ута Штайнвер


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