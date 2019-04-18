Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину  

В Украину после почти двухлетнего отсутствия вернулся олигарх Игорь Коломойский, который ранее возглавлял Днепропетровскую область, но был уволен ныне уходящим с поста президента страны Петром Порошенко. О возвращении Коломойского сообщил журналист программы "Схеми" Михаил Ткач в своем Telegram-канале в четверг, 16 мая.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет. По информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский", - написал Ткач. Позднее издание the Бабель сообщило, что бизнесмен лично подтвердил редакции свой приезд в Украину.

Поддержка Владимира Зеленского

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Первоначально он проживал в Швейцарии, а затем переехал в Израиль. Бизнесмен говорил, что намерен вернуться в Украину, но лишь после официального обнародования результатов президентских выборов, победу на которых одержал шоумен Владимир Зеленский.

Игорь Коломойский публично поддерживал Зеленского в предвыборной кампании. Порошенко неоднократно говорил о связях Коломойского и Зеленского, называя последнего марионеткой олигарха. Коломойский в ответ назвал Порошенко своей марионеткой. Бизнесмену принадлежит канал "1+1", на котором транслируются проекты студии "Квартал 95", одним из ее создателей является Зеленский.

Игорь Коломойский уже неоднократно заявлял, что готов консультировать будущего президента Украины. В числе прочего он предложил оставить в правительстве Украины главу МВД Арсена Авакова, который, по его словам, "является фундаментом". Петр Порошенко выразил мнение, что ограничение влияния олигархов станет одним из самых больших вызовов для Владимира Зеленского.

Национализация Приватбанка

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк - Приватбанк, главным акционером которого был Коломойский. Владельцем 100 процентов акций банка стало министерство финансов.

Коломойский заверял, что не намерен добиваться возвращения ему Приватбанка, а лишь желает добиться в судах справедливости и выплаты двух миллиардов долларов компенсации. В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже недействительным.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

