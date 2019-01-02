Многократный лучший вратарь мира Оливер Кан рассказывает о том, каково быть звездой мюнхенской "Баварии" и как тяжело стать чемпионом. 10 октября состоялась премьера документального фильма DW об истории легендарного футбольного клуба "Бавария".
10 октября в Берлине состоялась премьера документального фильма DW "Das ‚Mia san mia‘-Phänomen". Его авторы встретились с бывшими звездами клуба "Бавария", его фанатами и молодыми игроками, чтобы раскрыть секрет феноменального успеха немецкого футбольного клуба.
Международная федерация футбольных ассоциаций намерена применить на следующем чемпионате мира новую технологию фиксации голов. Известные немецкие футболисты приветствуют новшество, которое облегчит работу судей.