Оливер Кан

Алексей Воробьев: Оливера Кана я пригласил бы в свой номер

Алексей Воробьев, или Alex Sparrow, представляющий Россию на "Евровидении-2011", рассказал Deutsche Welle, почему у русских не хватит денег купить RedOne, чего ему не хватает в немецком футболе и за что он уважает Лену.