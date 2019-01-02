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Оливер Кан

ARCHIV - 17.09.2018, USA, Los Angeles: Heidi Klum, Model und Moderatorin, trifft mit ihrem Freund Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel zur Verleihung der 70. Primetime Emmy Awards im Microsoft Theater ein. (zu dpa «Heidi Klum postet Ring-Foto - «Ich habe Ja gesagt»» vom 24.12.2018) Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Главные немецкие юбиляры 2019 года 02.01.2019

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.

"Бавария" и ее звездный вратарь Оливер Кан (10.10.2017) 10.10.2017

Многократный лучший вратарь мира Оливер Кан рассказывает о том, каково быть звездой мюнхенской "Баварии" и как тяжело стать чемпионом. 10 октября состоялась премьера документального фильма DW об истории легендарного футбольного клуба "Бавария".

Феномен мюнхенской "Баварии" - премьера документального фильма DW (10.10.2017) 10.10.2017

10 октября в Берлине состоялась премьера документального фильма DW "Das ‚Mia san mia‘-Phänomen". Его авторы встретились с бывшими звездами клуба "Бавария", его фанатами и молодыми игроками, чтобы раскрыть секрет феноменального успеха немецкого футбольного клуба.
Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - JANUARY 29: Til Schweiger attends the taping of 'Back To School - Gottschalks grosses Klassentreffen' Show on January 29, 2014 in Berlin, Germany. (Photo by Clemens Bilan/Getty Images)

Фотогалерея: Знаменитости в немецких вузах 22.12.2015

Кто из известных людей засветился в немецких вузах? DW представляет 10 персон из политики, кино и шоу-бизнеса.
FuÃball 1. Bundesliga 32. Spieltag Borussia Dortmund - Bayern Muenchen am 04.05.2013 im Signal Iduna Park in Dortmund Manuel Neuer ( Muenchen ) haelt einen Elfmeter Foto: Revierfoto

Голкипер сборной ФРГ Мануэль Нойер - лучший вратарь мира 2013 года 07.01.2014

В борьбе за звание лучшего голкипера года Нойер уверенно обошел Джанлуиджи Буффона и Петера Чеха.
Der deutsche Torhüter Manuel Neuer versucht einen Schuss des Engländers Frank Lampard zu halten während des Achtelfinales Deutschland gegen England bei der Fußball-WM 2010 in Bloemfontein, Südafrika (Archivfoto vom 27.06.2010). Die FIFA diskutiert nun ernsthaft über die Einführung von technischen Hilfsmitteln im Fußball. Wie Präsident Josef Blatter am Mittwoch in Singapur erklärte, werde sich das dafür zuständige International Football Association Boards (IFAB) auf seiner Sitzung im Oktober mit der Thematik beschäftigen. «Bei diesem Meeting werden wir über Torlinien-Technologie diskutieren. Es steht jetzt auf der Tagesordnung», sagte Blatter. Der Schweizer gilt eigentlich als Gegner von technischen Hilfsmitteln, hatte nach diversen Schiedsrichter-Fehlentscheidungen bei der Fußball-WM in Südafrika aber angekündigt, dass das Thema neu besprochen werde. Foto: Marcus Brandt dpa - Please refer to http://dpaq.de/FIFA-WM2010-TC +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Историческая премьера: на ЧМ-2014 по футболу появится новая система фиксации голов 19.02.2013

Международная федерация футбольных ассоциаций намерена применить на следующем чемпионате мира новую технологию фиксации голов. Известные немецкие футболисты приветствуют новшество, которое облегчит работу судей.
Spain's Andres Iniesta (L) tries to score against Italy's Daniele De Rossi during their Group C Euro 2012 soccer match at the PGE Arena in Gdansk, June 10, 2012. REUTERS/Juan Medina (POLAND - Tags: SPORT SOCCER)

Евро-2012: Испанцы могут пожаловаться на траву в Гданьске 11.06.2012

Травяное покрытие на стадионе в Гданьске было слишком сухим, считают игроки "Красной фурии". После матча своей сборной с итальянцами Испанский футбольный союз намерен обратиться с жалобой в УЕФА.
Алексей Воробьев: Оливера Кана я пригласил бы в свой номер

Алексей Воробьев: Оливера Кана я пригласил бы в свой номер 02.05.2011

Алексей Воробьев, или Alex Sparrow, представляющий Россию на "Евровидении-2011", рассказал Deutsche Welle, почему у русских не хватит денег купить RedOne, чего ему не хватает в немецком футболе и за что он уважает Лену.
Munich goalkeeper Oliver Kahn laughs during the farewell ceremony prior the German first division Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and Hertha BSC Berlin in Munich, southern Germany, on Saturday, May 17, 2008. Munich won the German soccer championship already prior this match. Oliver Kahn abandoneds FC Bayern Munich. (AP Photo/Christof Stache) ** Eds note German spelling of Munich is Muenchen. ** FOR THE DURATION OF THE MATCH THE DFL (GERMAN FOOTBALL LEAGUE) ALLOWS THE PUBLICATION OF A MAXIMUM OF SIX IMAGES PER MATCH PER WEBSITE. FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT THE DFL DIRECTLY AT +49-69-650050. **

Оливер Кан не будет менеджером "Шальке" 28.03.2009

Бывший вратарь сборной Германии по футболу Оливер Кан не будет менеджером клуба "Шальке 04". О своем решении руководству гельзенкирхенского клуба он сообщил 27 марта.
Oliver Kahn, Torwart des FC Bayern, geht am Montag, 10. April 2006 in der Zentrale des FC Bayern in Muenchen gut gelaunt zu einer Pressekonferenz. Kahn gab bekannt, dass er weiterhin fuer die deutsche Fussball-Nationalmannschaft zur Verfuegung stehen wird. (AP Photo/Diether Endlicher) Oliver Kahn, goalie of FC Bayern Munich soccer club, faces the media at the club's headquarters in Munich, southern Germany, Monday. April 10, 2006. Kahn announced he will be at disposal for Germany's national soccer team. (AP Photo/Diether Endlicher)

Оливер Кан готов изменить "Баварии" с "Шальке" 19.03.2009

Бывший голкипер мюнхенской "Баварии" Оливер Кан может стать менеджером клуба "Шальке 04". Сейчас он ведет переговоры с руководством команды. Ранее Кан опровергал сообщения о возможном переезде в Гельзенкирхен.
Munich former soccer goalkeeper Oliver Kahn waves to supporters during his lap of honour after his farewell match between FC Bayern Munich and the German national soccer team in Munich, southern Germany, Tuesday, Sept. 2, 2008. (AP Photo/Christof Stache) *** Eds note: German spelling of Munich is Muenchen ***

В "новой жизни" Оливер Кан станет футбольным комментатором 03.09.2008

"Бавария" проводила своего легендарного голкипера Оливера Кана прощальным матчем со сборной Германии. "На пенсии" Кан будет комментировать матчи немецкой сборной и заниматься социальными проектами.
Munich goalkeeper Oliver Kahn laughs during the farewell ceremony prior the German first division Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and Hertha BSC Berlin in Munich, southern Germany, on Saturday, May 17, 2008. Munich won the German soccer championship already prior this match. Oliver Kahn abandoneds FC Bayern Munich. (AP Photo/Christof Stache) ** Eds note German spelling of Munich is Muenchen. ** FOR THE DURATION OF THE MATCH THE DFL (GERMAN FOOTBALL LEAGUE) ALLOWS THE PUBLICATION OF A MAXIMUM OF SIX IMAGES PER MATCH PER WEBSITE. FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT THE DFL DIRECTLY AT +49-69-650050. **

Оливер Кан сыграет на прощание против сборной Германии 02.09.2008

Перед уходом из большого спорта Оливер Кан сыграет за родной футбольный клуб "Бавария" против сборной Германии.

Оливер Кан переквалифицируется в писатели 02.06.2008
Mark van Bommel, center, celebtrates with teammates Sandro Wagner, left, and Hamit Altintop of FC Bayern Munich after scoring the second goal for his side against Hanover 96 in their German first division Bundesliga soccer match in Munich, southern Germany, Saturday, Aug. 25, 2007. (AP Photo/Diether Endlicher) **NO MOBILE USE UNTIL 2 HOURS AFTER THE MATCH, WEBSITE USERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH DFL-RESTRICTIONS, SEE INTSTRUCTIONS FOR DETAILS**

Капитанский прогноз: "Бавария" станет чемпионом Германии 25.01.2008

Большинство капитанов немецких футбольных команд уверены, что чемпионом Бундеслиги в игровом сезоне 2007/2008 станет мюнхенская "Бавария".
Oliver Kahn ( Bayern München) in seinem 86. und letztem Länderspiel: das Spiel um Platz 3 bei der WM 2006 in Stuttgart gegen Portugal, das Deutschland 3:1 gewann.

Баварский лев Оливер Кан готовится к прощанию с футболом 17.01.2008

Прославленный немецкий вратарь Оливер Кан, голкипер мюнхенской "Баварии" и национальной сборной, уходит из спорта. В мае 2008 года он сыграет свой последний матч.
Fußballprofi Lucio vom FC Bayern München während der Bundesliga-Partie Bayer Leverkusen 04 gegen FC Bayern München (0:1) am 29.09.2007 in der BayArena in Leverkusen. Foto: Norbert Schmidt +++(c) Picture-Alliance / ASA+++

Лусиу: "Ни Кака, ни Роналдиньо не приедут в Мюнхен" 19.12.2007

В интервью DW-WORLD.DE защитник футбольного клуба "Бавария" Лусиу сообщил, что не гонится за титулом капитана. После окончания контракта он намерен покинуть Германию, так как мечтает играть в Испании или Италии.
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